Festik és takarítják a húsfeldolgozót Peresztegen

Egyelőre a tulajdonos sem tudja, mikor fog újból kinyitni a peresztegi húsfeldolgozó, ahol a napokban is takarítottak és festettek. Lapunk március elsején és másodikán írt arról, hogy a súlyos hiányosságok és a nem megfelelő higiénés körülmények miatt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) felfüggesztette a húsüzem és húsbolt működését, az ott talált kilenc tonna húst, készterméket pedig elkobozta.

A Nébih sajtóosztályától kapott információ szerint „az ügyfél a tevékenységét kizárólag a hiányosságok kijavítását követő, kedvező eredményű hatósági ellenőrzés után folytathatja.



Az egységben a tevékenység folytatásának feltételeként – a jogszabályi előírásoknak megfelelő, biztonságos élelmiszer-előállítás és -forgalmazás érdekében – elsősorban higiéniai és műszaki hiányosságok kijavítását írta elő hatóságunk. A helyszínen készült jegyzőkönyveket megküldtük a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályának, így a helyi hatóság is figyelemmel kíséri a vállalkozás sorsát." Hozzátették azt is, hogy a tulajdonos még nem jelezte nekik, tevékenységét folytatni kívánja.