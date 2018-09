Fertőszentmiklóson felsorakoztak a traktorok, de a nagy eső elmosta a szántóversenyt

Lelkesedésből nem volt hiány, hiába esett az eső, a minitraktorost nem állíthatta meg. Fotók: Magasi

Több évtizedes és alig hat-hét éves erőgépek is felsorakoztak egymás mellett a hétvégén, hogy – immár harmadik alkalommal – megyei szántóversenyen mérjék össze a tudásukat a növénytermesztők. Ám az idei rendezvényt a nagy zuhé miatt végül lefújták.– A régiek szerint egy szántás nem szántás, két szántás fél szántás, három szántás, no az a kenyér – említi a megyei szántóverseny ötletgazdája, Kovács Jenő, a Fertőszentmiklós és Környéke Gazdakör elnöke.– Örülünk, hogy az önkormányzat a kezdetektől fogva felkarolta a kezdeményezést, s a helyi szüreti fesztivál keretében rendezhetjük az eseményt. Az elsőn tíz gazda vett részt, a mostanira tizenhatan jelentkeztek meg egy fogatos. Kár, hogy az eső keresztülhúzta a számításainkat.– Minden rosszban van valami jó. Ha az eső miatt a versenyt csak egy későbbi időpontban rendezhetjük is meg, a csapadék nagyon jót tesz a földnek – utal az égi áldásra Németh Gergely, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetsége (Magosz) megyei elnöke. – Jót tesz az eső a már elvetett repcének, s az őszi talajmunkák előkészítését is megkönnyíti.

Akad olyan német gazda, aki a kilencvenes években eladta München melletti húszhektáros földjét, és Magyarországon ma már nyolc-kilencezer hektáron gazdálkodik.

Balról Kovács Jenő, a megyei szántóverseny ötletgazdája; mellette Németh Gergely, a Magosz megyei elnöke és Szabó Lajos, az agrárkamara megyei főfalugazdásza.

A szántóverseny haszna



– A szántóversenynek fontos szerepe van, lehetőséget ad a tapasztalatcserére, amely által a gazdák szakszerűbb és eredményesebb munkát végezhetnek. Egy kiváló szántás a bőséges termés alapja – nyilatkozta lapunknak Szabó Lajos, a megyei agrárkamara főfalugazdásza.

– Megyénkben közel kétezer család foglalkozik szántóföldi növénytermesztéssel, összesen 250 ezer hektáron. A nyugati határ közelsége miatt e terület mintegy ötöde van osztrák és német gazda tulajdonában vagy használatában. S hogy milyen a közhangulat? Ha keserű szájízzel is, de tudomásul vesszük, ezt hozta a versenyhelyzet. Egyesek tömören úgy mondják: újkori gyarmatosítás. Akad olyan német gazda, aki a kilencvenes években eladta München melletti húszhektáros földjét, és Magyarországon ma már nyolc-kilencezer hektáron gazdálkodik, megyénkben is mintegy kétezer hektáron. Mindez arra bizonyíték, hogy az unióban évtizedek óta igen különböző a termőföld ára, a jövedelmezőségben pedig sok múlik a mindenkori kormányok támogatási készségétől. Nincs okunk panaszkodni, a mostani kormányzat partnere a gazdáknak, s megpróbál „ernyőt" adni a fejünk fölé.Németh Gergely hozzátette, idén jó közepes volt a termés megyénkben. A kukorica betakarítása folyamatban van, a napraforgó a vártnál is jobb eredményt hozott.