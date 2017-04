Fertőhomoki házé a hét ˝itt ellaknánk˝címe! Ön is ide költözne?

Fehér és barna, könnyed, világos egyensúly, na és modern, élhető környezet. Mindez a hegykői termálfürdő közelében, ahol három gyógy-, egy termál-, egy wellness, egy úszó- és egy tanmedence, illetve pancsoló várja a vendégeket. Ön lakna ilyen környéken? Mert mi igen. Főleg ebben a házban!Az 1999-ben épült, 3 szobás családi ház egy 446 nm-es telken helyezkedik el, a lakóterület egy szinten 90 nm. Elrendezése: nagy, télikert szerű előszoba, amerikai konyhás nappali, WC, fürdőszoba, kamra, két hálószoba közlekedő.

Az udvaron 10 nm-es pince, fedett terasz, kerti bútorok találhatóak. A parkosított kert mérete és rendezettsége pihenésre és kertészkedésre is alkalmas. A házban gáz-cirkó fűtés és kandalló is található. Az ingatlan minőségi anyagokból, teljes körűen felújítva, egyedi bútorokkal full-extrásan berendezve 26,9 millió forintért eladó A Fertő-parti községek télen-nyáron sok-sok kulturális programmal várják az itt élőket, így lakóháza egyben a nyaralója is lehet.További 14 fotó az alábbi linkre kattintva érhető el!