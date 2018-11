Fertőbozi tűzeset: rémálmok gyötrik a fiatal párt

Itt írtunk Horváth Péter és felesége, Alexandra fertőbozi tűzesetéről. A fiatalok Péter Sopronban lakó édesanyjánál leltek átmeneti menedékre.

– Aznap este sehogy nem tudtam elaludni, nem találtam a helyemet. Izgatottság vett erőt rajtam, s ez odáig fajult, hogy éjnek idején felöltöztem. Nem ismertem magamra, hová akarok én ilyenkor menni? Fél óra sem telt el, hívott a fiam: "Anya, ég a házunk!" – idézte fel a szörnyű éjszakát Németh Rozália az alig 31 négyzetméteres lakásában fia és menye társaságában. – Letaglózott a hír, de azért hálát adtam a jó Istennek, hogy nekik nem lett bajuk. Pláne akkor, amikor megtudtam, ha öt perccel később riasztják fel őket álmukból, nem biztos, hogy életben maradnak.



– Péterrel van tehát egy közös születésnapunk is – bújt férjéhez Alexandra.



– Hogyan segíthetnék, csak az járt a fejemben azokban az órákban – folytatta az édesanya. – Telefonon tartottuk a kapcsolatot, s mondtam, idejöhetnek lakni. Hajnali négy óra tájban érkeztek meg hozzám. Nagyon megviselte őket a tűzeset. Rémálmok gyötrik őket éjszakánként, akaratlanul is hallom, amikor fel-felkiáltanak: recseg, ropog! Jaj, vigyázz... Aztán felriadnak s megnyugszanak.



– Valóban, nagyon nehéz túltenni magunkat a történteken. Napjaink most a tűzesettel kapcsolatos ügyintézéssel telnek – sóhajtott egy nagyot Péter. – A biztosító kárszakértője csak jegyzőkönyvet vett fel, veszteségeink nagyságrendjéről nem mondott semmit. Most a biztosító tűzvizsgálója véleményezésére várunk, hogy tovább tudjunk lépni.



Baráti közreműködéssel sikerült beszélnünk egy építő-iparossal, aki a helyszínen felméri az állapotokat, s tájékoztat a helyreállítás menetéről. Mindeközben folyamatosan kapjuk az ingósági felajánlásokat, de azokat addig nem tudjuk fogadni, amíg nem lesz új tető a házunkon. Megható emberiességgel is találkoztunk: a bennünket akkor felriasztott, s így az életünket megmentő fertőhomoki házaspárnak a fia, Takács András hétfős csoportot szervezett, hogy ők kétkezi munkával vegyék ki részüket az újjáépítésből.



Péter és Alexandra – és az édesanya is – hálás köszönetet mondott a Kisalföld olvasóinak, akiknek felajánlásaiból részesülhettek most a Lapcom Jóakarat Hídja Alapítvány százötvenezer forintos segítségében.