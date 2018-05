Fertő tavi gyilkosság: kísértetiesen hasonló eset történt Pozsonyban

A Fertő tóban talált feldarabolt szlovák nő esete hasonlít egy öt évvel ezelőtti ügyhöz. Akkor Pozsonynál a Dunában találták meg egy holttest torzóját, Dunacsúnnál a töltés mellett pedig megtalálták a többi testrészt is – hívta fel a figyelmet a hasonlóságra a Paraméter.Egy megcsonkított női test darabjai kerültek elő a Fertő tóból április közepén az ausztriai Ruszt városánál. Az osztrák hatóságokban a nyomozás során felmerült, hogy az esetnek akár VV Fanni eltűnéséhez vagy a darnózseli darabolós gyilkossághoz is köze lehet - végül azonban kiderült: egy fiatal szlovák nő az áldozat.A tettest végül a DNS-maradványok buktatták le - így jutottak el a hatóságok a 63 éves bécsi vasúti alkalmazott Alfred U.-hoz, akinek vikendházában megtalálták a nő maradványainak hiányzó részeit.“Kannibál vagyok, meg akartam enni a nő húsát. A többit még egy későbbi időpontban akartam megkóstolni" - mondta vallomásában a férfi annak kapcsán, hogy egyes maradványokat állítólag a fagyasztóban találtak meg.A férfi állítólag nem tervelte ki előre a szlovák prostituált halálát. Mint vallomásában áll: “csak kértem, legyen kedves hozzám, csókolgasson, simogasson. Ám ő ezt elutasította, sikoltozni kezdett, én viszont nem tudtam elviselni a kiáltásokat, és megfojtottam."A férfit korábban már elítélték fejszés emberölésért, de 2016 októberében feltételesen szabadlábra került. A múltban már kétszer is elítélték erőszakos bűncselekményért, összességében pedig már több mint harminc évet töltött börtönben.Az öt évvel ezelőtt meggyilkolt nő személyében Vladina Maršnerovát, egy kétgyermekes nőt azonosították. A gyilkos a mai napig nem került elő. A holttest eltüntetésének módja hasonlít a mostani esethez.Vladina testén tiszta vágásokat fedeztek fel – az elkövető kést vagy fűrészt használhatott, csakúgy mint a Fertő tói esetnél. Mindkét nő testrészeit a vízbe szórták – a két helyszín megközelítőleg 40 kilométeres távolságban van egymástól – írja a Paraméter.Mivel azonban Alfred U. akkor börtönben ült, nem lehetett ő a tettes – teszi hozzá a Bors