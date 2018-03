Fertő-táj művész szemmel - alkotói pályázat

Barcza Attila kiemelte, a táj mindig megihlette a képzőművészeket, ami abból is látszik, hogy hagyományosan több művésztábort is tartanak évről évre a kultúrtájon, így a sarródi Ferenczi Alkotó és Művésztábort és a balfi Wosinski Képzőművészi Tábort, így reméljük a pályázat sikerre van ítélve és sokan jelentkeznek a felhívásra.A pályázat témája a Fertő-táj, illetve a hozzá kapcsoló Hanság. Cél, hogy az alkotók munkái által egy új oldala mutatkozzon be a Fertő-tájnak, valamint lehetőséget kapjanak a pályakezdő alkotók is. A pályázatra a Győr-Moson-Sopron megyei képzőművészek munkáit várják a szervezők.A zsűrizett alkotásokból nyíló kiállítás helye: Fertőd, Kulturális és Szolgáltató Központ.Kiállítás időpontja: 2018. április 15-22.Kategóriák: fotó, grafika, festmény, szobor/kisplasztikaPályázatra nevezési díj nélkül lehet nevezni 3 alkotással. (Alkotónként 3 db kép 3 db szobor/Kisplasztika adható be.) A beadás ideje és helye: április 9. 17.00 óra. Fertőd KSZK Bartók B. u. 5. A beadás előtt kérik a 20/7756-804 telefonszámot hívják fel az alkotók.A beadott alkotásokat zsűri értékeli és a legjobb pályaművek díjazásban részesülnek. A kiíró szervezetek a díjazott pályaművekből vásárolnak is, melynek célja egy későbbi világörökség dokumentumtár/képtár megteremtése.Zsűri: a Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa és a Civilek a Fertő-tájért Egyesület által delegált 5 fő.