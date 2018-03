Felújítják a hősök sírjait

Fotó: Magasi

Az önkormányzati pályázatnak köszönhetően teljesen megújulnak az első világháborús fejfák, közel ezerötszáz sírkövet újragyártanak, emlékköveket újítanak fel, rendezett lesz a sétány, ami közvilágítást is kap. Bánfalván az I. világháború idején a beteg hadifoglyok számára barakk-kórházat létesítettek. Akik a kórházban hunytak el a háború évei alatt, azok is ebben a temetőben nyugszanak: közel kétezer osztrák, olasz, francia, szerb, török és magyar katona. Az ő fejfáikon a nevük felett kereszt, kettős kereszt vagy félhold jelzi vallási hovatartozásukat. Itt helyezték örök nyugalomra a II. világháború tragikus emlékű soproni bombázásának áldozatait is és itt alussza örök álmát az a harminchat katona is, akiket a menekülő szolnoki csapatkórház szerelvényén ért a bombázás.