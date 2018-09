Felmászni életveszélyes! Elbontásra ítéltetett a Kecske-hegyi kilátó Sopronban

Szomorú látvány most a lezárt kilátó, de bízzunk az újjászületésében. Fotó: Magasi

A Tanulmányi Erdőgazdaság 1971–72-ben indult kilátóépítési programját a Kecske-hegyivel kezdte, talán ezért is fáj annyira a társaságnak kimondania: megette az idő a faszerkezetet, már menthetetlen a Szárhalmi-erdő fölé magasodó torony.– Ellenőrzés során tapasztaltuk, hogy elkorhadtak a gerendavégek, ezért már a nyáron körbekerítettük a kilátót, táblákat helyeztünk ki, hogy nem látogatható, és a lépcső első fokait is leszereltük, hogy megakadályozzuk a feljutást. Szakértőket kértünk fel egy alapos vizsgálatra, de ennek eredménye is megerősíti: a kilátót sajnos le kell bontani – mondta el a Kisalföldnek Bánáti László, a Taeg Zrt. parkerdei és kommunikációs igazgatója.Az 1905-ben elkészült eredeti kilátótorony a II. világháború alatt összedőlt és csak egy fénykép maradt fenn róla.Ennek alapján kérte fel az erdőgazdaság Rosenstingel Antalt egy új torony terveinek elkészítésére. 1972-ben avatták a 208 méterrel a tengerszint felett álló, csaknem harmincöt négyzetméter alapterületű, 16 méter magas kilátót, aminek tízméteres kilátószintjéről csodálatos panoráma nyílik Kőhida, a Fertő és a Soproni-hegység felé.– Szeretnénk, ha minél szélesebb körben nyilvánvaló lenne, hogy veszélyes a kilátó. Mert hiába minden óvintézkedés, így is vannak, akik felmásznak. A testi épségüket teszik kockára – int mindenkit az igazgató.A Kecske-hegyi kilátóra tehát a lebontás vár, ám a Taeg keresi a pályázati lehetőségeket arra, hogy a helyén újraépülhessen egy biztonságos, új látványosság.