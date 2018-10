Félidőhöz közeledik az idei Múzeumok Őszi Fesztiválja

Az október 1-én indult és november 11-ig tartó 13. Múzeumok Őszi Fesztiválja 2018 lassan félidejéhez érve a rendezvénysorozatot koordináló Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK) valamint stratégiai partnere, a Magyar Turisztikai Ügynökség a mai napon sajtótájékoztatót tartott tanulmányút egyik állomásán, a Stornó-házban. A kulturális és turisztikai újságírók részére szervezett eseményen helyszíni ízelítőt adó tanulmányút során a „Szenzációs örökségünkbe" nyerhettek betekintést a résztvevők Sopron muzeális intézményei és programjai segítségével.Sopronban a Fő térre érkezve a Tűztoronyban Dr. habil Tóth Imre PhD a Soproni Múzeum intézményvezetőjeköszöntötte a megjelent újságírókat. A délelőtt folyamán a Múzeumpedagógiai Nívódíjas, és az Év kiállítása díjat elnyert Macskakő Gyermekmúzeum megtekintését követően átsétáltunk a Várfalsétányon, majd a Cédruskönyvesboltnál városi felfedező túra vette kezdetét az egykori soproni villamos nyomában. A délután során a Várhelyre invitáltuk az újságírókat, akik egy Kelta túra keretében Mrenka Attila régésztől és Taschner Tamás idegenvezetőtől tudhattak meg érdekfeszítő információkat a korszakról, majd a Fabricius ház Római kőtárban rendhagyó borkóstoló várta a kirándulástól megfáradt résztvevőket egy kis lazításra. Az egész napos programot sajtótájékoztató zárta, ahol a házigazda Dr. habil Tóth Imre PhD igazgató bemutatta Soproni Múzeum idei programkínálatát, kapcsolódását a Múzeumok Őszi Fesztiváljához, valamint kitért az eddig már lezajlott fesztiválprogramjaik sikerére is.Sopron város képviseletében Dr. Farkas Ciprián önkormányzati képviselő és fejlesztésekért felelős tanácsnok tájékoztatást adott a város kulturális és turisztikai fejlesztéseiről, valamint szót ejtett programturizmusról és az ebben kiemelkedő szerepet vállaló muzeális intézményekről.A Magyar Turisztikai Ügynökség képviseletében Dr. Fazekas Márta PhD vezető szakértő felhívta a figyelmet a kulturális turizmus és a Múzeumok Őszi Fesztiválja kapcsolódási pontjaira, és egymást erősítő stratégiájára. A Turisztikai Ügynökség őszi kampányában arra buzdítja a hazai utazó közönséget, hogy fedezzék fel új kedvenc helyeiket, és élményeiket mutassák meg, ajánlják mások számára is, így lett az új kampány jelmondata a „Mondj egy jó helyet, találj egy még jobbat!". A Múzeumok Őszi Fesztiváljának idei évi központi üzenete, „Szenzációs örökségünk!", szintén arra ösztönzi az embereket, hogy érdemes felkeresni a rendezvénysorozathoz csatlakozó múzeumokat, programokat, és jobban megismerni kulturális örökségünket.A rendezvény főszervezőjeként a MOKK képviseletében Dr. Bereczki Ibolya, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum ágazati feladatokért felelős főigazgató-helyettese - kitért a Múzeumok Őszi Fesztiválja „Sétálj, gyalogolj, bringázz! –„Kulturális örökségtúrák" programtematikára és idei országos eseménysorozat hátralévő időszakának változatos programkínálatára.A Nemzeti Kulturális Alap 2018-ban ünnepli megalakulásának 25. évfordulóját. A szeptember 23. és október 17. között 25 év, 25 nap, 25 esemény címmel zajló programsorozat részeként a Múzeumok Őszi Fesztiválja október 14-én a Diósgyőri várban rendezi meg az említett tematika bemutatóját, melyre minden érdeklődőt szeretettel várnak.A fesztiválhoz csatlakozott több mint 150 hazai muzeális intézmény fesztiválos programkínálata teljes részletességében továbbra is a fesztivál hivatalos honlapján (www.oszifesztival.hu) kereshető tematikák, régiók, települések és programidőpontok szerinti bontásban, valamint MTA SZTAKI által készített EVENT@HAND MOF ingyenes és offline mobil alkalmazásban is elérhetők, ráadásul az idei évben az applikáció a Kulturális örökségtúrákhoz is kapcsolódik egy „Gyűjtsd a km-eket és a pontokat! Ünnepeljük együtt az NKA-t!" mottójú játékkal, melynek során a túrapontokat meglátogató túrázók pontokat gyűjthetnek online applikáció vagy offline felületek (Múzeumok Őszi Fesztiválja programfüzet középső lapja) segítségével.A 25 éves Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megvalósuló rendezvény további programjairól aweboldalon vagy a fesztivál Facebook oldalán tájékozódhatnak bővebben.