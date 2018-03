Felemelő Haydn-mű a soproni Szent Imre templomban - fotók

A Wespa-vonósnégyes szombat esti koncertje rangos soproni kultúrtörténeti esemény, mert részint a Soproni Tavaszi Napok rendezvénysorozat egyik rangos helyszínévé tette a Jereván lakótelepet - amire még nem volta példa - , másrészt a Soproni Zeneegyesület alakulásától kezdve, az elmúlt 120 éve során minden évben a húsvétot megelőző böjti időben előadott monumentális mű ezúttal a Szent Imre templomban, a Jerevánon csendülhet fel - mondta el Tóth Éva, a Jereván Településrészi Önkormányzat elnöke, önkormányzati képviselő.Hozzátette: a felemelő zenei élményen túl egy igazán mély lelki élményt is adott a vonósnégyes koncertje.Az előttünk álló nagyböjti, majd az azt követő húsvéti ünnepi időszakra az elcsendesedés, az elmélkedés és a méltó ünnepi felkészülést is segítő zenemű a Wespa-vonósnégyes művészeinek előadásában a zord időjárásellenére is teltházas közönséget vonzott, akiket méltán érintett meg a zenemű nemes emelkedettsége, nem utolsó sorban a megváltó kereszten elhangzott utolsó hét szavának ereje és hatása.Tóth Éva a Jereván Településrészi Önkormányzat megköszönte a Szent Imre Plébánia közösségének, hogy hosszú ideje befogadják a csodálatos épületben a településrész koncertjeit, kiállításait, közösségi rendezvényeit, azért hogy a kultúra, a művészetek, a tartalmas és értékes lelki-szellemi feltöltődés helyszínévé váljon a Jerevánlakótelep, a városrész közössége gyarapodására.Kóczán Péter, a Wespa-vonósnégyes vezetője elmondta: Haydn egyik legkomorabb, legdrámaibb műve lett a zenetörténet egyik legnépszerűbb darabja: a húsvét előtti időszakban világszerte előadják a kompozíciót,melyet a szerző a nagy népszerűségnek köszönhetően zenekari, vonósnégyes és oratorikus változatban is megjelentetett. 1898-tól a II. világháborúig Joseph Haydn kismartoni sírjához zarándokoltak el évente amuzsikusok, napjainkban Sopron templomaiban él tovább ez a hagyomány a zenekar tagjaiból alakult Wespa-vonósnégyes közreműködésével, amely ezúttal a különleges akusztikájú Szent Imre templomban csendült fel.