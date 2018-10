Felavatták a városi panorámát nyújtó wellness részleget a Hotel Sopronban

A különleges létesítményt a négycsillagos szálloda legfelső, harmadik emeletén alakították ki. A wellness részlegen modern környezetben élményelemekkel kialakított jakuzzi, finn szauna, infraszauna-sókabin kombináció, jégkút, gőzkabin, fitneszterem, bár, pihenőtér, öltözők és masszázs helyiség várja a vendégeket.A GYSEV Zrt. finanszírozásában idén januártól októberig tartottak az egyedi elrendezésű, 180°-os üvegpanorámás wellness részleg kialakításának munkálatai.„Sopron egyetlen, nagyméretű négycsillagos szállodájaként fontosnak tartjuk, hogy a vendégeinknek nyújtott szolgáltatásunk színvonalában ne csak a szinten tartásra törekedjünk, hanem mindig többet és jobbat biztosítsunk. Emiatt dolgoztunk ki egy rövid és középtávú fejlesztési stratégiát. 2017-től már két szinten, prémium minőségű szobákkal várjuk vendégeinket. A szálloda megépítésének 35. évfordulójára pedig az országosan is egyedi, panoráma-wellness részlegünk is elkészült" – mondta az avatón Szarjas Tímea, a Hotel Sopron igazgatója.A szállodavezető hozzátette: a fejlesztések nem érnek véget, hiszen a jövőben kültéri medence rekonstrukcióját, a földszinti terek átalakítását és a harmadik emeleti szobák megújítását is tervezik.Az átadó ünnepségen Dr. Farkas Ciprián városi tanácsnok, önkormányzati képviselő hangsúlyozta: örömmel vették a nagy múltú Hotel Sopron beruházását, hiszen a város minden olyan fejlesztést támogat, amely minőségi előrelépést jelent Sopron turisztikai vonzerejének növelésében.A Hotel Sopron új wellness részlegét egyelőre a szállóvendégek használhatják, a későbbiekben a kihasználtság függvényében dönt a hotel vezetése arról, hogy látogatható lesz –e a létesítmény külsős vendégek számára is.