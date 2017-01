Fél méter friss hó! Léceket fel, vigyázz, kész, rajt - Legtutibb sípályák Ausztriában - fotók

A sípályák és szánkópályák felkészülten várják már a kicsiket és nagyokat, amatőröket és profikat – úgyhogy ha valamikor, hát most érdemes egy hosszú hétvégére vagy akár hosszabban is útra kelni családdal, barátokkal, a kiváló ár-érték aránnyal rendelkező síterepekhez. Csak a hóláncot nem elfelejteni!Alsó-Ausztria síterületein jó 90 kilométernyi kék jelzésű pálya áll a gyerekek és a kezdők rendelkezésére. A nagyobb síterületek közül főleg Annaberg, Mönichkirchen-Mariensee és Lackenhof am Ötscher specializálódott a családok vendéglátására. Természetesen mindenhol van síiskola és jól képzett, részben magyar síoktatók is.Puchberg am Schneeberg síterületén 2016. december 1-én nyílt egy új, hótól független attrakció a gyermekek számára. Ez nem más, mint a „Wunderwiese" - egy 5000 m2 területű műanyag pálya, amelyik a hagyományos pályák mellett lehetővé teszi a szánkózást és a síelést bármilyen időjárás esetén. De lehet lovas-kocsikázni, korcsolyázni, vagy éppen a szánkópályán száguldozni is. St. Corona am Wechsel családi sípályája is a legkisebbekre specializálódott.A pálya bajnokainak és a freeridereknek Göstling an der Ybbsnél, a Hochkar, Alsó-Ausztria legmagasabb és leg-hóbiztosabb sícentruma az ideális. Változatos pályáival a carving és a freeride szerelmeseinek szívét is megdobogtatja. Idei újdonság a „Guga hö", magyarul „síelés napfelkeltében" a hófödte üres pályákon. A szomszédos Lackenhof am Ötscher kedves és hó-biztos hegyi falu, méltán népszerű a magyar síelők körében, minden igényt kielégítő pályáival. A két síterep között rendszeresen közlekedő buszra, sportfelszerelésben mindenki ingyenesen felszállhat és az egyik helyen váltott síbérlet a másikra is érvényes.A Gemeindealpe Mitterbach síterep a mariazelli kisvasút mentén fekszik és elsősorban a „mélyhavi" síelés iránt érdeklődőknek ajánlott, mivel nagy területű freeride pályákkal rendelkezik. Ráadásul a panoráma is lélegzetelállító az Elő-Alpokra és az Erlaufseere a Terzerhaus hüttéből, melyben akár meg is lehet szállni 1626 méter magasan.Zaubergberg Semmering síterület Világkupa-szintű versenypályától a keleti lejtő freeride zónáján át az ideális családi pályáig kínálja a nehézségi fokozatokat, valamint egy funpark-kal áll a turisták rendelkezésére. Egyedülálló a három kilométer hosszú szánkópálya, valamint a 18:00-kor kezdődő éjszakai síelési lehetőség.A felújítási munkálatok befejeztével a népszerű Rax-kötélpálya ismét üzemel, és 1545 méteres tengerszint feletti magasságba repíti a látogatókat. A kezdők a tömegturizmustól távol, a természettel összhangban tehetik meg az első havas lépéseiket. A felmelegedésre pedig a Raxalpen-Berggasthof hütte a legmegfelelőbb hely. A Rax kiváló helyszín hótalpas túrákra is, de a Hohe Wandon is látványos téli túrákat lehet tenni fenséges alpesi panorámával.