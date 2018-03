Fejleszt a sörgyár: 2 milliárd forintos beruházás indult Sopronban - fotók

Kétmilliárd forintos fejlesztés kezdődött a Soproni Sörgyárban, ezzel harminc százalékkal nő az üzem gyártókapacitása.- A beruházással nemcsak a termelés nő, hanem a rugalmasságunk is, gyorsabban tudunk reagálni a fogyasztói igényekre - hangsúlyozta José Matthijsse. A fejlesztési érinti az irodákat is, régi épületeket bontanak el, és újakat is építenek, növelik a göngyöleg- és a hűtőkapacitást is, miközben mintegy negyven új munkahelyet is teremtenek.- Fejleszteni csak kiszámítható gazdasági környezetben lehet - üdvözölte a beruházás hírét Barcza Attila városi tanácsnok. Fodor Tamás polgármester pedig kiemelte: a vállalat sikere a város sikere is.A kétszázötven főt foglalkoztató 120 éves Soproni Sörgyár közel százféle terméket gyárt, a kedden bejelentett fejlesztéssel az üzem kihasználtsága nő. A fogyasztók négyszázezer hektoliterrel több sört kapnak - Sopronból.