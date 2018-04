Fej nélküli holttest a Fertő tóban: nem VV Fannit találták meg

Az Österreich szerint akár Fannié is lehetett a vízből előkerült holttest. Már hivatalos, hogy nem az egykori villalakót találták meg. Fotó: Österreich

VV Fanni édesanyjának ügyvédje, dr. Lichy József tájékoztatta a Blikket a Fertő tóban talált holttest kapcsán.Eszerint megérkezett a várva várt DNS-vizsgálat eredménye: nem Fannit találták meg a tóban. Az ügyvéd a lapnak korábban - még a DNS-vizsgálat eredménye előtt - azt nyilatkozta, hogy a rendőrök így is 90%-os bizonyossággal tudják, hogy nem az egykori Való Világ-szereplő maradványait találták meg. Ezt többek között arra alapozzák, hogy sem az életkora, sem a testmagassága nem egyezik meg Fanniéval.

Előzmények

az osztrák OE24 portálra hivatkozva számolt be a legfrissebb fejleményekről: két kart találtak kézfej nélkül, valamint egy lábszárat és egy combot - azaz egyre több testrész van a hatóságok birtokában, ami minden bizonnyal az azonosítást is elősegíti.Már az osztrák lapok sem zárják ki, hogy VV Fanni holtteste került elő. A ValóVilág egykori szereplőjének ismerősei szeretnék segíteni a rendőrség munkáját: volt, aki a lány fogorvosával beszélt, hogy van-e panorámaröntgenje Fanni fogairól. Édesanyja is őriz hajszálakat a lányától - írja a Blikk, a lap idézi Katalint: ˝Eltettem emlékbe, bár akkor még nem gondoltam, hogy egyszer ilyen célra használják a lányom hajszálait. Tőlem is vettek a nyomozás elején DNS-mintát, pont azért. Szinte remegve várom, hogy kiderüljön, Fannit találták-e meg a tóban. Szörnyű lenne, de legalább megszűnne ez a bizonytalanság, ami felőrli az idegeimet.˝

Hétfőn írtuk:

, már hónapok óta a tó fenekén volt az a karok, lábak és fej nélküli test, amire pénteken bukkant a sekély vízben egy Fertő tavi horgász. A Bors azt írja , hogy tegnap már egyértelműen bűncselekmény miatt folyt az eljárás, ugyanis túl szabályosak a vágások. Krone Zeitung szerint a személyazonosítás huzamosabb időbe telik, mert a fej, amit keresőkutyákkal és búvárokkal péntek este találtak meg egy nádasban, ugyancsak rossz állapotban van. A fogazata alapján próbálják majd kideríteni az áldozat kilétét: átnézik az eltűnéses körözéseket, és amik szóba jöhetnek, azoknál felveszik a kapcsolatot az eltűnt fogorvosával. Focus azt írta: a magyar rendőrséget is bevonták az ügybe, tehát az itthon eltűnt nők aktáit is átnézik. Hiszen a holttestet hozzávetőleg tíz kilométerre a magyar határtól találták meg.Ugyanakkor a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányságon a Bors érdeklődésére azt mondták: hivatalos megkeresést egyelőre nem kaptak az osztrák hatóságoktól., az eset azért sem érdektelen a magyaroknak, mert hónapok óta foglalkoztatja a közvéleményt VV Fanni eltűnése, akit a feltételezések szerint meggyilkoltak, de sehol sem találják a holttestét.