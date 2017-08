Faltól falig újul meg a Csóronfalvi utca Sopronban

Ötszáznyolcvan méter hosszúságban kapnak az említett úttestek vadonatúj burkolatot több mint négyezer négyzetméteren. – A Csóronfalvi „faltól-falig" megújul, azaz a két oldalon vadonatúj járdákat is építenek – jelentette be sajtótájékoztatón a térség önkormányzati képviselője, Pongráczné Várnai Mária.



Részletezte, a Csóronfalvi út autóbusz-közlekedése rányomta bélyegét az úttestre. A göröngyössé vált felületen összegyűlő csapadékot pedig a járművek a házakra fröcskölték. Ezért is öröm a térség lakói számára a teljes útrekonstrukció. A mostani beruházás harmincötmillió forintba kerül, s a tervek szerint augusztus 20-ig befejeződnek a munkálatok. Addig is kéri ésköszöni a lakók türelmét az útfejlesztéssel együtt járó kellemetlenségekért.