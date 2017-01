Fábián Márk Sopron ifjú tehetsége - A rák ellenszere és a genetika érdekli

Fábián Márk

– Jóleső érzés, hogy nekem ítélték a Sopron ifjú tehetsége 2016 díjat. Úgy vélem, igen jó alapot kaptam a Széchenyiben a természettudományok területén, hogy a Semmelweis Egyetem Gyógyszerészeti Karán folytathassam tanulmányaimat – nyilatkozta a Kisalföldnek Fábián Márk. – Érdeklődésem e szakterület iránt valójában családi indíttatású, többen is gyógyszerészek a famíliában. Elsősorban kutatógyógyszerészként szeretnék majd dolgozni, a rák lehetséges megelőzése, gyógyítása és a genetika tudománya köti le a figyelmemet. Remélem, a céltudatos munka és az akarat, párosulva a megszerzett szaktudással, meghozza a sikert – tette hozzá a kitüntetett.A mindvégig kiváló tanulmányi előmenetelű Fábián Márk 2014-ben érettségizett a Széchenyi-gimnáziumban. A fiatalember nem a könyvek fölött gubbasztó típus: középiskolásként lett fekete öves kyokushin karatés, többszörös korosztályos országos bajnok és válogatott. A Sopron ifjú tehetsége díj pedig nem az első elismerése: pár éve a karate Világkupán második helyet szerzett, s nem sokkal később „Magyarország jó tanulója, jó sportolója" kitüntetést vehetett át. Szorgalma és tehetsége azóta is töretlen: a Semmelweis Egyetemen az első évfolyamosok számára hagyományosan megrendezett összetett tanulmányi versenyen is az első helyen végzett.