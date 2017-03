Ezer papírmadár Sopronban - fotó

Händel legnépszerűbb oratóriumából, a Messiásból ad elő részleteket a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar és a Fidelissima Vegyeskar április 5-én 18 órai kezdettel a Liszt központban. A koncertre különös dekorációval várják a közönséget.

Ezer papírmadár lepi el a Liszt központ koncerttermének mennyezetét, így a hangversenynek nem csak a zenei műsora, hanem a látványa is különleges lesz. A dekoráció a Felhőtáncoló Kreatív Műhely és a Benedek Elek Pedagógiai Kar médiamoderátor szakos hallgatóinak munkája. A papírdarukat hetek óta hajtogatják, és hosszas előkészületek előzik meg a madár-raj felfüggesztését is.A húsvéti örömöt szerettük volna szimbolizálni a repülő madarakkal, hiszen a koncert műsora is erre az ünnepre igyekszik ráhangolni a közönséget. A hangverseny záró számaként Händel híres Halleluja tétele csendül fel. – mondta Kóczán Péter, a soproni szimfonikusok művészeti vezetője.A Koraesti Hangversenybérlethez kapcsolódó koncerten több részlet is elhangzik Händel legnépszerűbb oratóriumából, a Messiásból. A szimfonikus zenekar és a Fidelissima Vegyeskar hangversenyének szólistái Rajk Judit és Kéringer László lesznek, a zenészeket Szilágyi Miklós vezényli.További információ a www.prokultura.hu oldalon található.