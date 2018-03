Ezek a legtutibb Húsvéti Vásárok Bécsben - teljes lista

Fotó: ©WienTourismus/Karl Thomas

Húsvéti vásárok teljes programkínálata



Schönbrunni kastély húsvéti vásár:

2018. március 17 – április 2., minden nap 10 és 18 óra között

www.ostermarkt.co.at



Kalvarienbergfest

2018. március 14 - április 1., hétfő-péntek 10-18 óra között, szombat-vasárnap 9-18 óra között

Élőzene csütörtök-vasárnap 14.00 órától

www.kalvarienbergfest.at



Prater

Március 23 – április 1.

http://www.praterwien.com/startseite



Altwiener Ostermarkt húsvéti vásár

2018. március 16 - április 2., minden nap 10 és 19.30 óra között

www.altwiener-markt.at



Am Hof téri húsvéti vásár

2018. március 17 - április 2., hétfő-csütörtök 11 és 20 óra között, péntek-vasárnap & ünnepnapokon 10-20 óráig

A hagyományos kirakodó vásárok hangulatát a háttérben szóló élőzene és a gyerekprogramok teszik idén igazán egyedivé.Bár a karácsonyi vásárok már téli álomra szenderültek, a vásárok szerelmeseinek mégsem kell csüggedniük, hiszen március 17-én hivatalosan is megnyitnak a húsvéti vásárok Bécsben: A barokk környezetbe ékelt Schönnbrunni kastélynál található vásáron 60 osztrák kézműves dekoratív húsvéti ajándékkínálatából és ínyenc falatai közül válogathatnak az odalátogatók. Az osztrák főváros legnagyobb vására immár 16. alkalommal nemcsak a felnőtteknek, hanem a kisgyermekeknek is különleges élménnyel szolgál, hiszen ők a húsvéti nyuszi-műhelyben (Osterhasenwerkstatt) a tojáskeresés mellett marcipánból nyulakat formázhatnak, illetve virágot köthetnek, míg a szüleiket elő dzsesszkoncertekkel szórakoztatják.A 17. kerületben található Kalvarienbergfest nemcsak a húsvéti ajándékkeresőket invitálja, hiszen itt a kreatív foglalkozásokon lehetőség nyílik arra, hogy a saját fantázia és alkotói tehetség is kibontakozzon. A jó hangulatot a háttérben szóló élő zenével garantálják a szervezők, a nyudíjasokat pedig előadásokkal várják.A március 23. és április 1. között érdemes a Pratert is felkeresni, ahol ingyenes programok várják a kisgyermekes családokat. A húsvéti ünnepi programmsorozat keretein belül a gyermekek pecsétet gyűjthetnek, amit később az élményparkban található játékok kipróbálására válthatnak be. Aki az összes állomás feladatát teljesíti, részt vehet a Prater nyereményjátékán is.Aki inkább a hagyományőrző osztrák vásárok hangulatára vágyik, a Bécs óvárosában fellelhető Freyung téri Altwiener Ostermarkton megtalálja amit keresett. Itt Európa legnagyobb tojáskollekciójából, több mint 40.000 hímzett tojásból válogathat. Ezen felül számos osztrák specialitást is kipróbálhat, a húsvéti kalácstól (Osterpinze) a húsvéti bárányhúsig, valamint akár kézműves és virágkötő termékei között találhatja meg az ideális húsvéti ajándékot is. Nem messze ettől a tértől található az Am Hof húsvéti vásár, ahol szintén tradícionális tojások és virágdíszek, valamint hétköznapi osztrák ételek közül szemezgethet kedvére.