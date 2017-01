Ez a négy gólya a Fertő parton telel - Olvasónk videója

˝Fertő part, Rust, Storchenwieze (Gólyarét) 2017. január 10. -6 fok: ilyenkor gólyák? - tette fel a kérdést a videót készítő olvasónk, József.

Mint azt azolvastuk, az elmúlt négy-öt évben egyre több fehér gólya dönt úgy, hogy az oda-vissza akár húszezer kilométernél is hosszabb vonulás helyett az itthon maradást választja.Ezt az teszi lehetővé, hogy mindent megesznek, amit meg tudnak fogni, és le tudnak nyelni. Így nagyon fontos táplálékuk az egerek, pockok, azok a kisemlősök, amelyek nem vonulnak téli álomra. Éppen ezért télen a gólyák elsősorban a szántókon, tarlókon egerésznek, pockoznak.

Fontos! Úgy tudjuk ellenőrizni egy itthon telelő gólya kondícióját, hogy szépen lassan elindulunk a talajon tipegő, mászkáló madár felé. Ha azt látjuk, hogy a madár röpképtelen, rosszul mozog, nem tud felemelkedni, akkor érdemes szólni a területileg illetékes nemzeti park őrszolgálatának, hogy mentőhelyre szállíthassák. Az egészséges madarat viszont szükségtelen befogni, és nem is lehet - tanácsolta a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kommunikációs munkatársa.

Ezen kívül, ha enyhe az idő, és nem fagynak be a vizek, akkor még halászni is tudnak, illetve nagyon sok helyen etetik is őket az emberek, így már ezt is számításba veszik.