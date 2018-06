Európában először SopronDrum - Energiabombák a ritmus varázsában

A SopronDrum művészeti vezetője Horváth Kornél Kossuth-díjas ütőhangszeres művész.

A Soproni Ünnepi Hetek keretén belül életre hívott SopronDrum művészeti vezetője Horváth Kornél Kossuth-díjas ütőhangszeres művész, aki a műfaj legnagyobb egyéniségeit hívta egy nagy találkozóra. Sopronba érkezik She-e Wu marimbaművész, Aaron Spears, Chris Deviney, Rolando-Morales Matos, Billy Cobham, különleges produkciókkal készül a hazai színeket képviselő tHUNder Duo a Sopron Balettel és igazi kubai hangulatú dzsesszbulit ígér Richard Bona & Mandekan Cubano Group.– A génjeinkben hordozzuk a ritmust. Velünk él mindig és emiatt tulajdonítunk kicsit mágikus szerepet a dobnak és a különböző ritmushangszereknek. Nem tudjuk kivonni magunkat a pulzálásból, hiszen az egész életünket áthatja. Most széles körben, a klasszikus stílusoktól, a dzsesszen, rockon, fúziós muzsikán át egészen a világzenéig tapasztalhatja meg a közönség a sejtjeinket, a szívünket, a világegyetemet beszippantó teremtő erőt – mondta Horváth Kornél, aki kiemelte: a mesterkurzusok remek alkalmat kínálnak mindazoknak, akik az ütős hangszerek iránt érdeklődnek, hogy a műfaj legnagyobbjaival találkozhassanak és tanulhassanak is tőlük. Ez kivételes lehetőség a jövő zenészgenerációjának. A közönség számára pedig különleges élményt tartogatnak nemcsak a barlangszínházi koncertek, hanem az oktató előadások is.A fesztiválra érkező diákok/hallgatók és tanáraik a Fő téren, illetve a Liszt Café teraszán kapnak fellépési lehetőséget. Ilyen jellegű, kimondottan ütősöknek kitalált fesztivált, ennyi világsztár együttes közreműködésével, szakmai programokkal, mesterkurzusokkal még nem szerveztek az országban, sőt, Európában is ritka.