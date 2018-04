Európa futás Eisenstadt és Sopron között

Idén néhány apró változtatást is bevezettek, amelyekre érdemes odafigyelni - derült ki a sopronmedia.hu összeállításából.A soproniaknak május elsejéről nem csupán a majális jut eszébe, hanem az Európa-futás is. A Sopronmédia által is támogatott sporteseményt 2004-óta minden évben megrendezik, hazánk Európai Unióhoz való csatlakozásának napján.- A versenyre előzetesen is lehet nevezni, csütörtökön délután 16 óráig – erre azért van szükség, hogy a szervezők tudják, hány főt kell majd elszállítaniuk busszal a rajthelyhez. A busz 7:30 és 8:30 között várja az indulókat az Aréna előtt. Nevezni a futás indulópontjánál is lehet. A nevezés alsó korhatára 14 év.- Azok, akik szeretnének részt venni a programban, két kategóriában is felírathatják magukat az indulók listájára: a váltóversenyben, amelyben ötfős csapatok futnak öt kilométeres távolságot, de az edzettebbek természetesen egyéniben is nevezhetnek. A részvételi költség az előbbi kategóriában indulóknak 16 500 forint, míg az utóbbiaknak 3500 forint.- Akik gépkocsival érkeznek a helyszínre, azok a járművüket a kastély bejáratával szembe lévő parkolóban tehetik le. A felszereléseknek a szervezők biztosítanak egy kisbuszt, amely a futók csomagjait egészen a célig.- Az indulás előtt a szervezők mindenkinek adnak ajándékba egy láthatósági mellényt, ezt a verseny teljes időtartama alatt viselniük kell a futóknak, mivel ha nem így tesznek, a hatóságok akár meg is bírságolhatják őket.- A rajt hagyományosan az Esterházy-kastély bejáratánál lesz 10 órakor.- A mezőny idén is Eisenstadtól Sopronig fut majd, de a teljes táv idén 20,5 kilométerről 20,8 kilométerre nőtt – a szervezők az egész távra biztosítanak fel- és levezetőautót, az osztrák rendőrség pedig biztosítja a külföldi szakaszt.- Ételt és italt senkinek sem kell magával vinnie – a váltópontokon az egyéniben indulókat is várják italokkal, energiadús elemózsiával.- A verseny akkor ér véget, amikor a legutolsó futó is célba ért. Egyéniben az első hat hölgy és férfi egyaránt kap kupát, a váltókban pedig az első hat férfi és női csapat serlegdíjazásban részesül.