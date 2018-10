Eszterháza: a világszínvonalú zenei események inspiráló helyszíne - fotók az örömzenélésről

Osztatlan siker - és ez alkalommal is ráadást kérő taps - jelezte, hogy Borbély Mihály és zenésztársai a klasszikus számok feldolgozásaival, saját kompozícióikkal és stílushatárok nélküli improvizációikkal hitelesen idézte meg a Liszt, Kodályt, Bartókot és azokat a zenei gyökereket, amelyekből alkotóerejük táplálkozik.Nem csak a klasszikus zenét játszó vonósnégyesek művészei, de a jazz és klasszikus zene ötvözői is minden alkalommal fontosnak tartották elmondani, hogy a helyszín miatt különleges alkalomként tekintenek az eszterházai fellépés lehetőségére. Haydn mindennapjainak helyszíne különleges inspiráló erőt ad – mondta el Egresitné Firtl Katalin. A szervező, Eszterháza Kulturális, Fesztivál és Kutatóközpont ügyvezetője hozzátette: a sikeres koncertek legnagyobb nyertese a közönség.A barokk-rokokó kor emblematikus, hiteles helyszíne a kormányzati szándék szerinti, évek hosszú során megvalósult támogatásnak és fejlesztésnek köszönhetően mára már visszakapta a Fényes Miklós korabeli pompáját, ugyanakkor új élettel, dinamizmussal, ez esetben ritmusokkal telt meg. Az idei zenei rendezvények ismét nem csak a klasszikus zene fellegváraként erősítették a hely zenei, művészi világban betöltött rangját világszínvonalú előadóművészek és koncertek sorával, de az Eszterháza Meets Jazz koncertsorozattal a műfajok közötti átjárás legjobbjaival, legnagyobbjaival a jelen zenei rendezvények sorában különleges, kivételes és nagyon is egyedi,, újszerű kínálatot jelentettek a zenerajongóknak.Az Esterházy-kastélyban tartandó zenei események sorának még nincs vége: Advent idején további, immár az ünnep fényét idéző, rangosnak számító koncertekre várják a közönséget a fertődi Esterházy-kastély Marionettszínházába.