Esterházy-kastély, Fertőd - Panaszkodnak a látogatók: csak három terem nyitott

– Milyen renoválások zajlanak most a kastély főépületében, hogy emiatt nem az egész kastélybelső, hanem csak a Sala Terrena, a díszterem és a Haydn Terem látogatható? – tettük fel a kérdést az Eszterháza-központ vezetésének.

Ugyanis többen méltatlankodtak: éppen az idegenforgalmi szezonban kell hozzálátniuk az ilyen munkákhoz? A józan ész azt diktálná, hogy e feladatokkal ősztől késő tavaszig foglalkozzanak, ne most, amikor sok lenne a vendég.Az Eszterháza-központtól kapott válasz szerint „turisztikai célú fejlesztések" keretében megújul a kastély főépületének középrésze. A tereket a XVIII. századi Esterházy „Fényes" Miklós korabeli állapotnak megfelelően állítják helyre. A kastély e részének utolsó teljes felújítása 1959-ben fejeződött be, így szükségessé vált egy teljes körű rekonstrukció, amely az épület bizonyos traktusainak időszakos bezárásával jár. Jelenleg a festő-, kő-, fa-, fém-, üveg- és stukkórestaurátori kutatások, valamint falszövetvizsgálatok zajlanak. Mindezen előkészületek elengedhetetlenek a hiteles helyreállításhoz, az azt megelőző építési és restaurálási engedélyek megszerzéséhez. „A pályázati kötöttségek és a kormányrendelet által szabályozott szigorú belső ütemezés miatt kell ezeket a munkálatokat mielőbb megkezdeni, ugyanis a projekt zárása és a közönség előtt való megnyitás végső dátuma 2020. június 30-a" – ez a magyarázata annak, miért nem lehetett a felújítás kezdetét az idegenforgalmi szezon végéhez igazítani.Ugyanakkor a kastély látogatóit kárpótolni szeretnék a felújítás időtartama alatt. Ezért a Pálmaházban az Esterházy családhoz kapcsolódó műtárgyak legjavát mutatják be.