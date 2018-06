Érkezik a békenagykövet Sopronba

Zelei József az elmúlt négy évben mintegy 12 ezer kilométert tett meg Európa-szerte, első világháborús csatamezőket, hadisírokat és emlékműveket látogatva, hogy felhívja a figyelmet a béke fontosságára, a természet védelmére, az egészséges életmód és a sport szükségességére. Idén május 22-én indult el a fővárosból, hogy 18 magyarországi megyeszékhelyet érintve, június 13-án befejezze békemisszióját. Közreműködésével minden helyszínen kerékpáros baleset-megelőző napot is tartanak. Sopronban csütörtök délután két órától öt óráig tart a Várkerületen a Mária-szobornál a roadshow. A „Legyen részese a kalandnak" játékos program sok érdekességet tartogat a gyerekek számára, akiket KRESZ-tanpálya fogad majd, itt ismerkedhetnek meg a közlekedési szabályokkal, valamint kvízjátékokon is részt vehetnek. Délután öt órakor a Liszt-központban „Bringázz

az egészségért" elnevezéssel egészségmegőrző előadást tartanak, majd Zelei József „Nagyháborús Emlékesttel" tiszteleg a háborús hősök előtt. Túrájáról fotókiállítás is látható majd.