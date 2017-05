Építőipari Nívódíjjal jutalmazták a kiskastély felújítását Fertődön - fotók

Műemlék helyreállítás és rehabilitáció kategóriában Építőipari Nívódíjjal tüntették ki szerdán a fertődi Esterházy-kastély épületegyütteséhez tartozó kiskastély, az egykori jószágkormányzói ház felújítását.A projekt megvalósítása 2012-ben kezdődött el: a színvonalas tervezői és kivitelezői munka jóvoltából az úgynevezett kiskastélyból rendezvényközpontot kiszolgáló helyiségek - próbatermek, öltözők, szervizháttér - kapott helyet. Emellett visszaépítették a Narancsház és a kiskastély közötti összekötő szárnyat, és parkolókat is kialakítottak.A Nívódíjat megtestesítő bronztábla leleplezésénél jelen volt Virág Zsolt, a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram végrehajtásáért felelős miniszteri biztos, Latorcai Csaba helyettes államtitkár, valamint Császár Dániel, a Miniszterelnökség társasági portfólió kezeléséért felelős helyettes államtitkár, aki ünnepi beszédében bejelentette: szervezeti változás lesz az Eszterháza-központ életében. Töklincz Piroska személyében új főigazgató váltja fel a legutóbbi ügyvezető igazgatót, Egresitsné Firtl Katalint. Utóbbit az Eszterháza-központ alá tartozó nagycenki műemlék, a Széchenyi-kastély igazgatójává nevezték ki.

A beruházás részeként felújították az egykori kiskastélyt (jószágkormányzói házat), amelyben a rendezvényközpontot kiszolgáló helyiségek (próbatermek, öltözők, szerviz háttér stb.) kaptak helyet. Emellett visszaépítették a Narancsház és a Kiskastély közötti összekötő szárnyat, és parkolókat is kialakítottak.A kiemelkedő sikert az Építőipari Vállalkozók Országos Szakszövetsége szakmai Bíráló Bizottság Építőipari Nívódíjjal ismerte el, amelynek átadása alkalmából bronztáblát avattak fel a kiskastély aulájában.A kastélyegyüttes turisztikai fejlesztése nem áll meg.

A projekt fő célja, hogy erősítse az ország egyik legkiemelkedőbb kultúrtörténeti, építészettörténeti értékének turisztikai vonzerejét és az Esterházy-kastélyt felzárkóztassa a hasonló jelentőségű nyugat-európai attrakciókhoz. A konzorciumi partnerek a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. és az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. A támogatási összeg 3.000.000.000 forint.A projektet a Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság támogatásra érdemesnek találta, a várható befejezés 2020 júniusa. A fejlesztés egy komplex program részét képezi, amely hozzájárul az egész térség gazdasági növekedéséhez, a hazai turizmus területi koncentrációjának felszámolásához, valamint a külföldi vendégek magyarországi tartózkodásának és költésének növekedéséhez is. A projekt célja egy 21. századi igényeknek megfelelő, komplex szolgáltatást nyújtó turisztikai attrakció kialakítása.A Világörökség részét képező kastély helyszín Magyarország legjelentősebb kulturális emlékei közé tartozik. Jelenleg az egyik leglátogatottabb hazai kastély, a Nemzeti Kastélyprogram egyik zászlóshajója.- A projekt keretében megvalósul az épület középső tömbje, valamint a Belvedere és az óratorony műemléki helyreállítása. A helyiségek eredeti bútorokkal kerülnek berendezésre, történeti enteriőrként, így a lehető leghitelesebb formában kerül bemutatásra a kastély berendezéseinek elpusztulásuk és kirablásuk előtti állapota.- A kastély négy fő lakosztályának rekonstrukciója lehetővé teszi, hogy Magyarország vissza nyerjen egy olyan műemléket, amelynek nemzetközi vonzereje is kiemelkedő.- Az épületben időszakos kiállítótermek is kialakításra kerülnek. Az itt megrendezésre kerülő tárlatok állandó dinamikát biztosítanak a múzeumnak, a nívós kiállítások idevonzzák azokat a látogatókat is, akik a korábbi években már látták a kastély állandó kiállításait. Az időszakos kiállító terekben van lehetőség a külföldről kölcsönbe kapott gyűjtemények bemutatására is.- Integrált látogatómenedzsment-rendszer bevezetése, valamint új látogatási útvonalak kialakítása, amelyeknek a kastély parkja is a részét képezi.- Imázsfilm bemutatása.A fejlesztés részeként az Esterházy-kastély további egyedi élményelemekkel is gazdagodik, amelyek erősítik a helyszín vonzerejét. Ezek az innovatív eszközök új célcsoportok, például a gyerekes családok vagy a diákcsoportok számára nyújtanak majd új élményeket.