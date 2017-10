Eperjes Károly Sopronban rendez

Fotó: Pluzsik Tamás

A Hippolyt, a lakáj című zenés vígjátékot Eperjes Károly állítja színpadra a Soproni Petőfi Színház és a Pesti Magyar Színház koprodukciójaként. A bemutató október 7-én lesz a leghűségesebb város teátrumában.Eperjes Károly rendező a főpróbahéten arról beszélt, hogy fontos olyan alapokra helyezni a társulati munkát, amelyre építhet a színész és a néző egyaránt. Ez a darab ilyen, alkalmas erre. Molière-i mélységben ábrázolja a felkapaszkodott, meggazdagodott Schneider família úrhatnám polgárságát – őket Jourdainékhez hasonlítja – miközben bekerül a családba Hippolyt, azaz Tartuffe. Így a zenés szórakoztatás mellett meg lehet mutatni ennek a darabnak is az aktuális, érvényes értékeit, örök érvényű üzeneteit.A címszerepet Savanyu Gergely játssza, aki egész próbafolyamat arra törekedett, hogy a történet szálainak mozgatása mellett beépítse a figurába Tartuffe-t, s ebben Eperjes Károlytól sok segítséget kapott.- Megfelelési kényszer jellemzi ezt a kissé képmutató, álszenteskedő figurát, akiből találhatunk többet is a világirodalomban, egyik legismertebb megjelenítése például a Tartuffe. Hatalmas kihívás számomra, hogy a magyar színház- és filmművészet egy ilyen ikonikus szerepét kell megformálnom. Arra törekszem, hogy magamon átszűrve mutassam meg, milyen is ő, aki gyakorlatilag az egész mű szálait mozgatja

Fotó: Pluzsik Tamás

Reviczky Gábor, aki Schneider Mátyást alakítja az előadásban, kifejtette: olyan parádés dialógusokkal telített tökéletes remekművet írtak Nóti Károlyék, hogy, ha nem lennének bennük a népszerűvé vált dalok, akkor is ragyogóan állna az egész a saját lábán. Nem akarja Kabos Gyulát utánozni – fel sem merült benne – inkább szeretné megmutatni a játékával, miként látja ezt a figurát és a közönségre bízza mindennek a megítélését.A Schneidernét megformáló Horváth Zsuzsa elmondta: darab a humor mellett hordozza magában azokat a drámai mélységeket, sorsokat, amelyek viszik a színészt, hogy igaz mondatokat igazul mondjanak és játszanak el a színpadon. Szerepe szerint neki kell irányítania férjet, meghoznia azokat a döntéseket, amelyekkel előrébb jutnak, és ki tudják házasítani a lányukat. Úgy érzi, a kiemelkedés érdekében ez elfogadható lenne ma is, hiszen mindenki törekszik arra, hogy jobban, boldogabban éljen.Horányi László Makáts főtanácsos bőrébe bújik az előadásban. Ő arra hívta fel a figyelmet, hogy nagyon aktuális a mű és az általa megformált karakter. Ma is elég sűrűn találkozunk ilyen emberekkel a közéletben, akik mindenről beszélnek, csak a lényegről nem. A színművész szerint a Hyppolit, a lakájban benne rejlik a ma világa. A külsőségekben, felszínességben rejlő gondolkodás, a sznobizmus, a tudatlanságra épülő pozícióhajszolás, amely a megfelelési kényszer miatt előbb-utóbb, mint a lufi, kipukkanhat, mert természetellenes.A Tóbiást alakító Papp Attila hangsúlyozta, hálás, kedves ziccerszerepet kapott, amelynek épp az a nehézsége, hogy vékony pengeélen kell táncolnia a karakter megteremtésében, életre keltésében.

Fotó: Pluzsik Tamás

- Schneiderék két szolgálója Tóbiás és Julcsa. Szerelmesek, úton-útfélen egymást húzzák. Hippolyt megjelenése a házban azért is okoz felbolydulást az életükben, mert a változás mellett kialakul egyfajta alá-fölé rendeltségi viszony, amely közben azt érezhetik, annyira nem is fontos a helyük, a munkájuk, mint eddig. Ráadásul még a férfiúi féltékenység is felüti a fejét, ám a végén azért minden a helyére kerül - tette hozzá Papp Attila.Az előadásban a Kaposvári Egyetem művészeti karának hallgatói láthatók: Terkát Maizác Stefánia, Nagy Andrást Mucsi Kristóf, Makáts Csabát Habodász István, Mimit Török Sára, Julcsát pedig kettős szereposztásban Kádas Petra és Sziládi Hajnaalakítja.A szerepeikről pedig így vallanak:Mucsi Kristóf: A tiszta, igaz szerelmet eljátszani, megmutatni a színpadon soha nem könnyű. Törekszem arra, hogy hitelesen tudjam a grófból lett sofőr sorsát ábrázolni. Ez a figura hozza be a darabba azokat az érzelmeket, amelyekkel minden fiatal találkozik, közben pedig azért látja, egy felkapaszkodott család mennyire nem találja a helyét egy magasabb szintű társadalmikörben.Maizách Stefánia: Jó lenne, ha a közönség egy cserfes fiatal lányt látna viszont a színpadon, aki érzi, tudja, mi a szülei fő motivációja a meggazdagodásuk után ebben a történetben. Ő mindent lát és tud közben pedig keresi a boldogságát, útját. Még egy kicsit kutatom a lelkemben, magamban, milyen igazán szerelmesnek lenni a színpadon, azt eljátszani hitelesen.

HIPPOLYT, A LAKÁJ



Zágon István színdarabját és Nóti Károly film forgatókönyvét

zenés színpadra alkalmazta: Vajda Katalin és Vajda Anikó

a betétdalok zenéjét szerezte: Eisemann Mihály, DeFries Károly, Márkus Alfréd

a betétdalok szövegét írták: Harmath Imre, Füredi Imre, Kellér Dezső, Mihály István, Szécsén Mihály, Szilágyi László és Zágon István

Kádas Petra: Igazi tenyeres-talpas szolgálólányt alakítok, aki hű a gazdáihoz, szereti Tóbiást, de tetszik neki az is, hogy felkeltette Hippolyt érdeklődését. Fontos a humor ebben a szerepben is, kicsit lehetek sok a komikusi ábrázolásban, de meg kell találni az egyensúlyt, azt, hogy az egész ne váljon öncélú vicceskedéssé.Sziládi Hajna: - Akad egy időszak, amikor úgy tűnik, ő is bekerül Hippolyt bűvkörébe, de végül hű marad Tóbiáshoz és a családhoz. Hálás, szerethető karaktert formálhatok meg, egy falusi cselédlányt, aki egyszerű ugyan, de nem buta, talpra esett, feltalálja magát a fővárosban is. Őrzi magával hozott személyes bölcsességét, vagányságát, életszeretetét.Habodász István: Egy piperkőc kakast játszom. Feljebb beszél a normál hangszínénél, beképzelt alak. Érdekből szeretne házasodni, a családi elvárás szerint. Teljesen idegen a lelkivilágomtól az ilyen személyiség - ez kihívás számomra. Jó kipróbálni így is magamat a színpadon, még nem játszottam énekes-táncos szerepet.Török Sára:- Jó, ha megmarad a különbség a valódi művész és a mai divatos sztár vagy celeb között, s látjuk, mi ennek az ára. Ez a karakter a színpadot, a karriert akarja mindenki által, és ehhez felkapaszkodási lehetőséget keres. Nem a tehetségében, hanem a kapcsolatokban bízik. Hamis utakra vivő mecenatúra ez.Az előadás zenei vezetője, karmestere Oberfrank Péter, a díszlettervező Mira János, a jelmeztervező Rátkai Erzsébet, a koreográfus Demcsák Ottó.A bemutató október 7-én lesz.