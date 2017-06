Energikus és őrült koncerttel tér vissza Sopronba az Enter Shikari - videó

Rou elárulta, első találkozása a pálinkával - éppen a VOLTon történt - emlékezetes maradt, ám azt nem követte újabb alkalom, nem igazán nyerte el tetszését a tradicionális alkohol. Megtudtuk azt is, egy turnéra szinte az összes ruháját elpakolja, minimum két bőrönd az ő ruháival van tele, ezzel a zenekar többi tagja viccelődik is. Szabadidejében gyakran lóg a macskájával, szeret olvasni, és elkezdett zöldségeket termeszteni a saját kertjében. Rou elárulta, első találkozása a pálinkával - éppen a VOLTon történt - emlékezetes maradt, ám azt nem követte újabb alkalom, nem igazán nyerte el tetszését a tradicionális alkohol. Megtudtuk azt is, egy turnéra szinte az összes ruháját elpakolja, minimum két bőrönd az ő ruháival van tele, ezzel a zenekar többi tagja viccelődik is. Szabadidejében gyakran lóg a macskájával, szeret olvasni, és elkezdett zöldségeket termeszteni a saját kertjében.

A brit csapat egyedülálló módon ötvözi a post-hardcore-t, a metalcore-t és az alternatív metált az elektronikus műfajokkal, garantált recept ez egy energikus és őrült koncerthez. Erre számíthatunk Sopronban is. "Az első fesztivál Magyarországon, amin játszottunk, az a VOLT, és nagyon izgatottan várjuk, hogy visszatérjünk Sopronba. Mindig szeretünk magyar közönség előtt zenélni, emlékezetes marad a koncertek klassz hangulata, és az emberek nagyon kedvesek"- fogalmazott Rou.Az énekes egyébként Budapestet is jól ismeri. "Sokszor jártam már a fővárosban, sok barátom él ott, akikkel gyakran körülnézünk a városban, nagyon tetszik, mindig jól érezzük magunkat."- még az idén várható a megjelenése - de közben a bemutatta a "Supercharge" című dalukat is, ami Big Narstie közreműködésével készült. "Nagyon élveztük vele a közös munkát, az ő energiája semmi máshoz nem hasonlítható" - mondta Rou., ekkor jelent meg ugyanis debütáló albumuk, a Take to the Skies. "Hálás vagyok, hogy egy turnén nézhettünk vissza az elmúlt tíz évre, és eljátszhattuk azokat a zenéket, amikkel minden kezdődött. Rendkívül élveztem, és nagyon érzelmes is volt az egész. Most úgy érzem, mintha egy korszak lezárult volna, és készen állunk a következő fejezetekre" - fogalmazott.A kertészkedést ugyanakkor pénteken biztosan hanyagolja, ekkor érkezik az Enter Shikari a VOLTra: