Emberségből jeles - Nehéz terhet cipel a nagymama Sopronban

Kálmánné Simon Anna magára maradt a bajban, de nincs egyedül. Klaudiával mintha összenőttek volna... Fotó: Magasi

Látogatásunkkor meggyőződhettünk róla, joggal. A nagymama négy gyermeket nevelt fel, ők már rég kirepültek a családi fészekből, s bizony távolra kerültek. Az asszony kétszer volt már a halál torkában, leszázalékolták, de mivel a rokkantnyugdíjból nem tudna megélni, lemondott az ellátásról és munkába állt. Szakképzett ápoló, de azt fizikailag nem bírná, egészségi állapota miatt el is tiltották a szakmájától, így aztán takarít. Fő- és mellékállásban, szinte állandóan. Muszáj, hiszen lányának évekkel ezelőtt csak úgy tudtak lakást venni, hogy ő hitelt vett fel. Azóta a lakás már nincs meg, csak a tartozás. Anna elvált első férjétől, utána mégis az asszony ápolta a súlyos beteg férfit szinte haláláig. A második házasság is csak átmenetileg hozott boldogságot. Az asszony magára maradt a bajban, de nincs egyedül. Kicsi korától ő neveli ugyanis Klaudiát, a lánya lányát, akivel úgy ülnek az apró kanapén, mintha összenőttek volna. A 12 éves kamasz a történet fájó fejezeteinél végigsimít nagyanyja arcán, vagy csak rámosolyog, máskor szorít egyet a kezén. A kérdésre is a lány válaszol. „Hogy mire fogjuk költeni a százötvenezer forintot? Feladjuk a csekkeket..."

Ha támogatást adna vagy kérne



A Lapcom Média Alapítvány várja a jóakarat forintjait. Adományaikat átutalással, a 12096705-01312657-00100008-as számlaszámon, illetve az ügyfélszolgálati irodáinkban kihelyezett sárga postai csekkeken is eljuttathatják hozzánk. Az alapítvány segítségét kérő olvasók jelentkezését a Kisalföld szerkesztőség, 9021 Győr, Újlak utca 4/A postacímre vagy az alapitvany@kisalfold.hu e-mail-címre várjuk.

– Szeretnénk 2018-at tartozás nélkül kezdeni és hát Klaudia vágyát is szeretném karácsonykor teljesíteni – mondja a nagymama, akinek a hiteltörlesztés után 36 ezer forint a fizetése. Hogy mi a lány vágya? „Egy könyv, minél vastagabb..."