Elszaporodtak a vaddisznók Brennbergbányán

Az utóbbi hetekben rendszeresen megjelennek a környékünkön sötétedés után a vaddisznók. Megtörtént, hogy amikor tinédzser unokáink bejöttek a kapun, egy anyakocával és csíkos hátú malacaival találták szembe magukat. Féltjük őket a vaddisznótámadástól, de nyilván az egész környék lakóit is"

– aggódik Nagy Józsefné nyugdíjas óvónő, aki férjével együtt tősgyökeres brennbergbányai.– Egy-egy ilyen „látogatás" után reggelre elképesztő látvány fogad bennünket. A vad feltúrja az út menti virágos zöldsávot, felforgatják a nagy méretű virágtartókat, feldöntik a kukákat. Természetszeretők vagyunk, tehát nem azt kérjük az erdőgazdaságtól, hogy lőjék ki, hanem hogy a lakott területtől tartsák távol a vadakat.

Egyre gyakrabban kapunk bejelentéseket a Felső-Lőverekben és Brennbergbánya térségében lakóktól, hogy az erdővel szomszédos kertekbe bemerészkednek a vaddisznók, esetenként károkat okoznak, valamint riadalmat keltenek a lakosság körében"

Nagy Józsefné szerint a vaddisznók megjelenése miatt a környéken sötétedés után már nem lehet kimenni. Fotó: Magasi

– közölte Román József, a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. vadgazdálkodási igazgatója.– A lehullott gyümölcs, a potyogó gesztenye vagy a beérő zöldségek csemegeként vonzzák az állatokat, és nem csak a vaddisznókat. Erdőgazdaságunk belterületi részeken nem, csak külterületi erdőkben jogosult a vadászatra. Igyekszünk a vaddisznókat a várostól messzebb lévő részekre szoktatni rendszeres etetéssel, időnként terelővadászattal próbáljuk a vadat magasabban fekvő területekre szorítani. A Soproni Rendőrkapitányságtól idén két alkalommal is kértünk eseti belterületi vadászati engedélyt a vaddisznók gyérítésére. E vadászatok azonban nagy szakértelmet, óvatosságot és rengeteg időráfordítást igényelnek, s csak ideiglenes és mérsékelt eredményekkel járnak. Egyszerűbb és célravezetőbb a probléma kialakulását meg-előzni. Ezért az erdők közelében élőket kérjük, hogy ne etessék az állatokat, ne szórjanak ki a zöldterületre konyhai hulladékot, kerti nyesedéket. Ezzel a könnyen megszerezhető táplálékkal a közelbe csalogatják a vadat. A gondozatlan, felhagyott kertek aljnövényzetét is le kellene kaszálni, mert ezek sok esetben búvóhelyet nyújtanak a vaddisznóknak. Fontos a kerítések kifogástalan állapota, amely megakadályozza a vad bejutását. Megoldást jelenthet a már meglévő drótfonatos kerítés lecövekelése, új építésénél a fonat földbe süllyesztése, aljának megerősítése. E megoldásokkal megakadályozzuk, hogy a vaddisznó a kerítést felfeszítse, majd alatta átbújjon.Román József hozzátette: idén is sort kerítenek a külterületeken egyéni, valamint terelő vadászatokra, ezzel a vad távoltartására, elzavarására.