Előzetesben a soproni kettős gyilkosság gyanúsítottja

Szombat délelőtt egyik kezén bilinccsel, másikon gipsszel vezették be azt a 42 éves férfit a Győri Törvényszékre, aki a gyanú szerint csütörtökön halálra verte idős szüleit. Amíg a folyosón vártak a bírói hívó szóra, a mentális betegséggel küzdő férfi többször az orrát fújta – talán ekkor tudatosult benne tettének súlya.Dr. Ács Andrea, a férfi kirendelt védője megerősítette a tárgyalás után a Kisalföldnek, hogy elrendelték a gyanúsított előzetes letartóztatását. – Biztos, hogy szükség van orvosi segítségre, várjuk a fejleményeket a nyomozásban – fogalmazott az ügyvéd, aki védence vallomásáról nem nyilatkozott.Dr. Havasiné dr. Kulcsár Petra, a Győri Törvényszék sajtószóvivője a Kisalföldnek megerősítette, hogy az első fokú bíróság tárgyalás-előkészítés során hozott határozatáig, de legfeljebb egy hónapig előzetes letartóztatásba helyezték a 42 éves férfit. Ennek három indoka van, tudtuk meg a szóvivőtől. Egyrészt a bűncselekmény tárgyi súlya, illetve a pszichés állapot miatt fennáll esetleg az újabb erőszakos bűncselekmény elkövetésének veszélye, s a tanúk befolyásolásának, megfélemlítésének a veszélye. Megtudtuk továbbá azt is, hogy a gyanúsított elmegyógyintézetben tölti az elkövetkezendő egy hónapot. A döntés jogerős.

Mint korábban írtuk: a megyei rendőr-főkapitányság sajtóosztálya hivatalosan annyit közölt, hogy egy fenyegetőző férfit fogtak el november 3-án 8 óra 29 perckor a soproni lakásban. Az ingatlan átvizsgálásakor két idős embert holtan találtak. Az gyorsan nyilvánvalóvá vált: a nő és a férfi bűncselekmény áldozatai lettek. Az áldozatok férj és feleség, a elkövetéssel pedig 42 éves fiuk gyanúsítható.



Az áldozatokat látásból sokan ismerték a lakótelepen, a 70 éves apa buszsofőrként dolgozott, a 64 esztendős anya már évek óta otthon volt.



Egyetlen gyermeküket, a most 42 évesen gyilkosukká vált férfit is jó megjelenésűnek, udvariasnak írták le ismerői. A lépcsőházban élők közül is többen tudták, hogy már gyerekkorában kiderült pszichiátriai betegsége, emiatt szakmunkás tanulmányait is félbe kellett hagynia.