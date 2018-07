Előny, ha egy magyar maga intézheti ügyeit az osztrákoknál

Már középiskolásként azt tervezte olvasónk, hogy Ausztriába fog átjárni dolgozni, ezért szorgalmasan tanult németül. Hiszen édesapja már akkor az osztrákokhoz ingázott a munkája miatt, sőt, többen is a rokonságból. Másik terve az volt fiatalként, hogy villanyszerelő lesz, mindig ezt szerette volna. Ám a határon túl eleinte nem vették fel ilyen posztra, ugyanis tanulta ezt a szakmát, de nem volt elegendő gyakorlata. Ezért akkoriban Ausztriában más feladatokat is elvállalt. Munkatapasztalat

Így már több esztendőt az osztrákoknál dolgozott olvasónk, de aztán pár évig itthon vállalt munkát. Ám anyagi helyzete romlott, ezért megint a határon túl keresett állást. Ismerőseit kérte meg arra, szóljanak, ha valahol megüresedik egy hely. Így Bécsbe került, ahol több cégnek is dolgozott. Eleinte munkaerő-közvetítő révén helyezkedett el és többször is váltott, hogy több fizetést kapjon. Megismerte az osztrákoknál használt gépeket, egyre több munkatapasztalatot szerzett. Viszont sokba került az üzemanyag, amit a császárvárosba járva meg kellett vennie, ezért hazánkhoz közelebbi munkahelyet keresett és már tizenöt éve egyhuzamban a határon túlra ingázik. Párokba osztva

Ausztriában az építőiparban jellemzően sokan olyanok is dolgoznak, akik jó szakemberek, de egyáltalán nem tudnak németül beszélni vagy csak épp pár speciális szakmai kifejezést ismernek. Olvasónknak jelenleg is több ilyen magyar kollégája van a munkahelyén. Viszont magyarázata szerint munkájuk sajátosságaiból adódik, hogy náluk az embereket mindig párokban osztják be a feladatokra. Így csak arra kell figyelni, hogy a németül nem beszélő magyarnak magyar legyen a párja. Olvasónknak viszont osztrák munkatársa szokott lenni. Segíteni hívják

„Egy tolmács fizetését hozzádobhatnák a béremhez" – szokta viccesen mondani a munkahelyén. Sokszor hívják ugyanis, hogy segítsen magyar kollégáinak, fordítsa le nekik az osztrák vezetők kéréseit, magyarázza el, mit várnak el tőlük. Persze szívesen eleget tesz ennek, nem jelent neki gondot, csak az, ha ez túl gyakori és túl sokáig tart a tolmácskodás. Ezért szólni szokott, hogy ne túl sokszor kelljen ezt megtennie, mert amíg németről magyarra fordít, addig nem tud haladni a saját feladataival, nem tud időben végezni azokkal. Van előnye is persze, hogy szükség van a nyelvtudására, mert már rengeteg szakmai és speciális kifejezést megtanult. Már folyékonyan elbeszélget az osztrákokkal bármiről. Nyelvtani hibákat ugyan még néha vét, de sokat bővült a szókincse az iskolában tanultakhoz képest. Ügyintézés

Másképp néznek rá főnökei amiatt, hogy tudják, megérti, amit kell, nem kell neki kézzel-lábbal magyarázni. Biztosak lehetnek benne, hogy megfelelően elvégzi a feladatát és könnyebb is úgy beilleszkedni, hogy nemcsak a munkáról, hanem más témákról is beszélgetni tud munkahelyi vezetőivel. Az a tapasztalata, hogy vannak olyan magyarok, akik hozzá hasonlóan átjárnak dolgozni Ausztriába és évekig járnak nyelvtanárhoz is, mégsem sikerül nekik németül megtanulni. Pedig nagy előny, ha a magyar munkavállaló maga intézheti hivatalos ügyeit az osztrákoknál, akár még telefonon is megoldja az ilyen teendőket. Olvasónk hitelfelvételt is maga bonyolított le Ausztriában.