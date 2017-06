Élő közvetítés a VOLT Fesztivál soproni sajtótájékoztatójáról

Of Mice & Men és Enter Shikari interjúk hamarosan



Az amerikai metalcore együttes, az Of Mice & Man dobosa, Valentino és a brit Enter Shikari énekese, Rou Reynolds is interjút adott a kisalfold.hu-nak. Megtudtuk például, hogyan készülnek a zenekarok fesztiválra, mit tudnak a magyarokról és Sopronról, meddig maradnak a városban, ittak-e már pálinkát és a zenén kívül mi érdekli őket. A válaszokat hamarosan közöljük! :) Addig is, következzen a sajtótájékoztató.

17.00 órakor kezdődik a 25. Telekom VOLT Fesztivál sajtótájékoztatója és a VOLT ART kiállítás megnyitója a soproni Liszt Ferenc Kulturális és Konferencia Központban.Jelen lesz: Dr. Simon István, Sopron alpolgármestere, Ef Zámbó István, képzőművész, valamint Fülöp Zoltán és Lobenwein Norbert, a VOLT alapító-főszervezői.