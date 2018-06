Élő adás a Dankó rádióban Fertődről a Fertőszentmiklósi Férfi Dalárdával - videó az éneklésről

Így énekelt a fertőszentmiklósi férfi dalárda szerdán a Dankó rádió élő adásában

Bagatelle, Fertőd

A patinás Esterházy kastély szomszédságában, a város szívében egy közel 300 hektáros erdő közepén áll a külsejében is különleges épület.

Élőben sugárzott műsort Fertődről a Dankó rádió szerda reggel 7 óra után. A rádió munkatársait és hallgatóit Kóródi Sándor, a kapuvári erdészet igazgatója köszöntötte a Bagatelle-től, a lés erdő egyik gyönyörű helyéről.7.17 - Élő adással jelentkezett a Dankó rádió szerda reggel Fertődről, a lés erdőből, ahol a kapuvári erdészet igazgatója, Kóródi Sándor köszöntötte a hallgatókat. A háttérben már próbált a fertőszentmiklósi férfi dalkör. Mint kiderült, az igazgató meghívására érkezett a rádió a városba.7.25 - Bognár Zoltán, fertődi polgármester a városról tartott rövid ismertetőt.7.31 - Kóródi Sándor a süttöri dalárda múltját idézte fel. Majd a Hanyi indulót énekelte el élő adásában.7.37 - A reggeli napindító műsorban a fertőszentmiklósi dalárda vezetője, Menyhárt Imre elmondta, a dalárda idén ünnepli alapításának öt éves évfordulóját. A dalárdáról megtudtuk, heti rendszerességgel tart próbát, s már a 106. fellépésére készül. Menyhárt Imre kiemelte, nagy sikert értek el tavaly az Abasáron tartott katona- és bordal fesztiválon. A felkészülésről megtudtuk, Habda Zoltán klarinétos és Csetkovics Gabriella művészeti vezető segíti a férfiak munkáját és felkészülését.7.41 - A Fertőszentmiklósi Férfi Dalárda élőben énekelt.7.48 - Klement Zoltán műsorvezető ismét a fertődi polgármestert faggatta a fertő parti településekről, a közösségekről és a programokról. Bognár Zoltán elmondta, a városban megújul az orvosi rendelő és kerékpár út is épül keleti irányba, Kapuvár felé.7.54 - A polgármester a város és a környék civil szervezetek jelentőségét is megemlítette.8.04 - A hírek után folytatódott a fertődi élő adás. A műsorvezető egy láncfűrészt próbált beindítani.8.14 - Csetkovics Gabriella a fertőszentmiklósi dalárda művészeti vezetője elmondta, könnyen ment a közös munka a férfiakkal, akik az öt éves évfordulóra szöveges értékelést kapnak bizonyítványként. Kiderült, a dalárda leginkább nótákat ad elő a fellépéseken.8.15 - Ismét a dalárda adott elő egy nótát.8.21 - A műsorvezető a motoros damilos fűnyírást is kipróbálta.8.27 - Kóródi Sándor elmondta, szólóban nehezebb énekelni, majd parajdi élményeiről mesélt az igazgató, aztán ismét rágyújtott egy nótára a rádió élő adásában.8.33 - Kóródi Sándor, a tavaly megrendezett, Göbösmajorban tartott erdésznő találkozóról mesélt, ahol azt a nótát énekelte a dalárda, amelyet a rádióban, most énekelt el:8.43 - A fertőszentmiklósi dalárda egy határőr induló adott elő a műsorban. A dalárda valamennyi nótáját Habda Zoltán kísérte klarinéttal.8.47 - Kóródi Sándor a békásmegyeri időseknek ajánlott fel egy nagy kosár ajándékot (szörpöt, lekvárt, szalonnát).8.49 - Németh Péter konferálta fel a következő számot, amelyet Kóródi Sándor énekelt az ifjúságról.8.52 - Kóródi Sándor végül azt üzente, szeressék a magyar nótát. Búcsúzott a fertőszentmiklósi dalárda is.