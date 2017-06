Elmarad Ágfalván az Ikerfesztivál - Helyette nézze meg az előzőket fotóinkon :)

Egy évtizede jeles napnak számít július második szombatja a megye, sőt, az egész ország ikrei előtt: ez volt az állandó időpontja az ágfalvi Ikerfesztiválnak, amelynek híre még külföldre is eljutott. Idén lett volna a tizenegyedik ilyen alkalom, ám a szervezők úgy döntöttek, 2017-ben az erőgyűjtésre összpontosítanak, s nem a rendezvényre. Emiatt elmarad a sokak által várt Ikerfesztivál. Az évtized alatt regisztrált ikreknek már el is küldték az erről szóló levelet.A szervezőktől megtudtuk, civil szervezetet, egyesületet szeretnének létrehozni, hogy az ágfalvi Ikerfesztivál bővülésének alapjait megteremtsék. Az önkormányzat eddig is sokat segített a program finanszírozásában, de az Ikerfesztivál alapítói úgy döntöttek: egyesületi formában mód nyílna a pályázatokon való részvételre. Annak sikere a fesztivál programjainak bővülését, frissességét, új elemek bevonását, összességében színvonalemelését eredményezné. Az egyesületté válás folyamata azonban időbe és pénzbe kerül, ezért mondtak le az idei fesztivál megrendezéséről.