Elkezdődik a soproni belváros felújítása

A Modern Városok program részeként, Magyarország Kormánya 1,98 milliárd forintos támogatást adott a történelmi belváros burkolatainak és közműveinek felújítására, melyek munkálatai február végén, azaz hétfőn megkezdődnek.



A munkálatok látványosabb elemei a belvárosi utcák, terek burkolatainak és közvilágításának megújítása lesz, de ide tartozik az említett helyeken a víziközművek rekonstrukciója is.



Ennek köszönhetően az Orsolya tér és az Evangélikus templom előtti tér a Fő térhez hasonlóan "nagykockakő" burkolatot fog kapni, a belvárosi utcák pedig az Új utcai burkolat mintáját követve fog megújulni.



A Kolostor utcában új fákat ültetnek, köréjük kőből készült ülőpadok kerülnek.



A közvilágítás tekintetében a megmaradó kandeláberek lámpafejeit energiatakarékos, LED-es világítótestekre cserélik és néhány kiemelkedő épület és szobor, a Kolostor utcában, Orsolya téren és a Szent György utcában díszvilágítást fog kapni.



Jó hír, hogy az Orsolya téri Mária kutat is restaurálják, de megújul a Fegyvertár utcából nyíló emlékmű és park is.



A belvárosi ingatlanok megközelítése, az ott élők és az oda látogatók legkisebb mértékű akadályoztatása érdekében az érintett utcák felújítása szakaszokra bontva, ütemezetten folyik majd, ezáltal is a legkisebbre csökkentve a felújítással járó esetleges kellemetlenségeket - ígérték a városházán.



A kivitelezési munkákat nyílt közbeszerzési eljárás keretében a nyertes Swietelsky Magyarország Kft. fogja végezni. A kivitelezés időtartama 2017. február végétől várhatóan 2018. szeptemberig fog tartani.





Fontos tudni, hogy a belvárosi utcák és terek felújítása alatt nem lehet majd az épületek udvarán és az utcákon parkolni, azonban az épületek udvarán parkolóknak ez idő alatt az önkormányzat biztosít majd közterületen történő ingyenes parkolást.



Ezzel kapcsolatban - a parkolási engedélyek kiadása miatt - Sopron MJV Polgármesteri Hivatala, Városgazdálkodási Osztályát (Fő tér 1.) kell felkeresni, és lakcímkártyával, igazolvánnyal és a gépjármű papírjaival igényelni az ingyenes parkolási igazolványt.



Hétfőn a Hátsókapuban és a Kolostor utcában kezdődik a munka.