Elkészült Bécsben a Stephansplatz új burkolata

Megújult a bécsi Stephansdom környéke. Bécs egyik legforgalmasabb turisztikai csomópontját újra birtokba vehetik a járókelők, miután november 10-én pénteken ünnepélyes keretek között lefektették az új utcaburkolat utolsó térkövét.



A Stephansplatz ráncfelvarrását az előzetes terveknek megfelelően még az adventi vásárok megnyitása előtt sikerült befejezni. A 2017. márciusától novemberéig tartó generálkivitelezés a Stephansdom teljes környékére kiterjedt, ahol nemcsak a tér, hanem a környező utcák torkolatának burkolatát is kicserélték. Mivel a 30 évvel ezelőtti metróépítés óta nem nyúltak az osztrák főváros egyik jelképének is otthont adó térhez, a felújítás már régóta esedékes volt. Az idő múlása és a célforgalom is nyomot hagyott a burkolaton, ráadásul a környező sétálóutcákban egy EU-s pályázat keretein belül már évekkel ezelőtt díszburkolatot raktak le.



A burkolatdizájnt ehhez igazították, így a Stephansdom környékére is világos- illetve sötétszürke gránittömbök és gránitkövek kerültek. A katakombák és a Virgil-kápolna szigetelését 1.500 tonna aszfaltbetonnal és egy különleges víztelenítési konstrukcióval oldották meg. Egy vízáteresztő betonréteg felhasználásával pedig megakadályozzák, hogy a díszburkolat a nagy fagyok idején sérüljön, hiszen a víz így könnyebben be tud szivárogni az alsó földrétegekbe.



Ezenkívül új víz-, gáz- és villanyvezetékeket fektettek le, megújult a közvilágítás és új utcabútorok kerültek a népszerű sétatérre. Nemcsak a hideg, jeges hónapokra készültek fel a felújítás során. A forró nyári időszakra való tekintettel külön ivókutat kaptak a szomjas járókelők és a fiákerek kiszikkadt lovai is. A teljes átalakítás összesen 11,5 millió euróba került.