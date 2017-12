Elkerüli a busz Egyházasfalut - A szolgáltató takarékoskodik, a polgármester tiltakozik

– A közlekedési társaság levélben tájékoztatott több járatának a falunkat érintő és számunkra hátrányos változásáról. Vissza is írtam rögtön, hogy ezt nem tudom támogatni, egyeztessünk. Ez nem történt meg, kihirdették a módosítást, december 10-től nekünk rosszabb lesz – mondja dühösen Sándor József, Egyházasfalu polgármestere. Az ÉNYKK a Sopronból 14.05-kor induló, illetve 18.10 órakor induló járatokat úgy módosította, hogy azok nem mennek be a településre, Egyházasfaluból pedig nem indul a reggeli 7.45-ös.– Rengeteg diák utazik haza Sopronból a 14.05-ös busszal, most hátrányt szenvednek, húsz percet kell várniuk télvíz idején. Hogyan támogathatnám ezt a változást? A 18.10-essel ugyanez a helyzet, a fél ötös busz után a következő csak fél hétkor indulna Sopronból hazafelé – sorolja kifogásait Sándor József. Az ezres lélekszámú településről nagyon sokan járnak dolgozni Sopronba, a gyerekek többsége ide jár iskolába. A polgármester az idősekre is gondol, amikor tiltakozik:

– A reggeli busz gyorsjárat volt, ezzel mentek az emberek a kórházba, kezelésekre, kivizsgálásra, ha ez most megszűnik, Egyházasfalu lakosai Újkéren, Nemeskéren keresztül negyedórával hosszabb úton jutnak csak el céljukig. A legjobban egyébként az háborít fel, hogy a falu képviselő-testületével nem is egyeztetve döntöttek az egyházasfaluiak feje felett – mondta el Sándor József.

Sokan járnak Sopronba dolgozni, iskolába Egyházasfaluról, pedig közel egy óra az út. Nem mindegy, mennyit kell várni a járatra. Fotó: Magasi

Panaszát tolmácsoltuk az Északnyugat-magyarországi Köz- lekedési Központ Zrt.-nek, ahol az elmúlt három év utasszámlálási adataira hivatkoztak. Kuti Piroska, a társaság kommunikációs, PR-, marketingcsoportvezetője tudatta, a 14.05 órai járat helyett 13.30 órakor, 14.25 órakor, illetve 14.40 órakor indulnak autóbuszok Egyházasfaluba. A 18.10 órakor induló járat helyett pedig valóban húsz perccel később indul járat. A reggel Szakonyból 7.15 órakor Sopronba induló járat háromnegyed nyolcas betérése is megszűnt, de csatlakozást biztosítanak Sopronhorpácson a 7.39 órakor induló járatra.

Egyházasfalu lakosai Újkéren, Nemeskéren keresztül negyedórával hosszabb úton jutnak csak el céljukig.

– Az intézkedésekkel megszüntettük a párhuzamos közlekedést, illetve a szakonyi járatok így tizenöt perccel korábban érkezhetnek végállomásukra és a zsirai vonal menetideje is negyedórával rövidül. Aki átszállás nélkül szeretne utazni, annak közvetlen eljutási lehetőséget biztosítunk 7.35 órakor Sopronhorpács–Egyházasfalu–Újkéren át Sopronig. A módosításokat elsősorban a csúcsidei közlekedés miatti menetidő betartása érdekében hajtottuk végre. A járatoknak eddig az előírt menetrend alapján akkor is be kellett térni Egyházasfaluba, ha nem volt oda utazó. Egyházasfalu polgármesterével a további egyeztetés céljából munkatársaink felvették a kapcsolatot – áll a társaság tájékoztatójában.Sándor Józsefet viszont mindez addig nem vigasztalja, míg a falunak kedvező döntés meg nem születik.