Elismeréseket kaptak soproni erdészek

– Felmenőim több generációja erdész volt, édesapám is az erdőmérnöki karon végzett. Összetartásuk és hivatástudatuk egyfajta iránytűt jelentett számomra, így a családi kötődés és az erdők szeretete akaratlanul is közrejátszott abban, hogy ezt a pályát válasszam – nyilatkozta dr. Führer Ernő, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ tudományos tanácsadója, akit több évtizeden keresztül végzett tudományos tevékenységéért tüntettek ki.



– Mivel igen érdekelt a biológia és a kémia, már az egyetemi éveim kezdetén bekapcsolódtam a tudományos munkába. Innen egyenes út vezetett az Erdészeti Tudományos Intézetbe, amelynek idővel tizenhat évig voltam a főigazgatója. Jelenlegi beosztásomban is a kutatásnak élek.



Dr. Führer Ernőnek legutóbb az éghajlatváltozással és az erdőgazdálkodással kapcsolatban sikerült az erdészeti klímaosztályokat egzakt meteorológiai paraméterekkel jellemeznie. Az úgynevezett erdészeti szárazsági index kimunkálásával döntéstámogatói rendszer megalapozását és továbbfejlesztését tette lehetővé, ami szerepet játszik adott területek jelenlegi és jövőbeni fafajainak optimális kiválasztásában.



Dr. Stark Magdolnát kiváló színvonalon végzett oktatói, kutatói, szakírói tevékenységéért tüntették ki. Ő a soproni Erdészeti és Faipari Egyetemen faipari mérnöki diplomát, majd okleveles erdőgazdasági szakmérnöki képesítést is szerzett. Napjainkban angol- és németnyelv-tudását, szerkesztői precizitását a nemzetközi kapcsolatrendszerben hasznosítja.



– Mérnöki munkámat a budapesti Faipari Kutató Intézetben kezdtem. Pályázat útján kerültem a Soproni Egyetemre, ahol 1983 óta dolgozom – mondta érdeklődésünkre az egyetemi docens, aki az üzemtani tanszék, majd az erdővagyon-gazdálkodási intézet



tantárgyainak előadójaként, PhD-tantárgyak oktatójaként, doktoranduszok témavezetőjeként kamatoztatja tudását. Számos egyetemi jegyzet, szakmai kézikönyv fűződik a nevéhez.



– Sokat jelentett számomra, hogy a PHARE-program keretében az erdészeti kommunikációval foglalkozó munkacsoport tagjaként részt vehettem az angol és magyar nyelven elkészült szakanyag megfogalmazásában, szerkesztésében, miként a Nemzeti Erdőstratégia és Erdőprogram kidolgozásán is munkálkodhattam.



Csapó József, a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. erdészetvezetője az oktatás, a kutatás, a természetvédelem, a közjólét és az erdőgazdálkodás területén végzett kimagasló tevékenységéért kapott miniszteri elismerő oklevelet.



– Mindig vonzott a természet, az erdő világa, ezért is jelentkeztem a soproni Roth-szakközépiskolába – közölte a Kisalfölddel Csapó József. – Az egyetem erdőmérnöki karán 1984-ben diplomáztam, a családban én lettem az első erdész. Az egyetem után a Mecseki Erdőgazdaságnál kaptam munkát, de feleségemmel a szívünk mindig hazahúzott. Nagy örömünkre 1995-ben a Tanulmányi Erdőgazdaságnál helyezkedhettem el, erdészetvezető beosztásban. Ez nagy felelősséget és kihívást jelent, hiszen mind a mai napig itt koncentrálódik az ország erdészeti, faipari közép- és felsőoktatásának gyakorlati képzése. Annak is örülünk, hogy fiunk, Dániel a nyomdokomban halad, ő idén végez a Soproni Egyetemen – nyilatkozta a Kisalföldnek Csapó József.