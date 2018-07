Elhunyt a soproni Szabó Károlyné - Anci néni már mindent tud...

A fotó még akkor készült, amikor a balfi szanatóriumban a második combnyaktörés után lábadozott. Amikor a gyógytornász konferenciára ment, Anci néni tornásztatta meg társait - kerekes székből.

Jelenség volt. Az apró, szemüvege mögött csillogó, értelmes és érdeklődő szemekkel figyelő nyugdíjas asszony minden hónapban beült a városháza dísztermébe, s akárhány órás is volt a képviselő-testületi ülés, ő végigülte. Figyelt, néha jegyzetelt, a szünetekben odament a képviselőkhöz, dícsért vagy épp ellenkezőleg, őszintén megmondta ellenvéleményét. Ő volt a tiszteletbeli képviselő, akinek adtak a szavára, s akit jobb- és baloldal egyaránt tisztelt. Nem lehetett nem kedvelni és képtelenség lett volna nem figyelni rá.De az idő őt sem kímélte. Az első baleset is a városházán érte, a közgyűléstől hazafelé tartva csúszott el a lépcsőn. A combnyaktörést később újabb követte, de Anci néni dacolt a korral, a fájdalommal és csak nyolcvanas évei második felében döntött úgy, hogy most már másokra is szüksége van: otthonba költözött. Nem Sopronban született, de ahogy egyszer a Kisalföldnek nyilatkozta: ölni tudott volna ezért a városért. A közgyűlésekre is azért járt, hogy mindent tudjon a változásokról, s bizony mindig megpróbálta befolyásolni a döntéshozókat – érvekkel, ha kellett adatokkal, de mindig a jó irányba.Tanítónőnek tanult, de aztán mégsem a katedrára állt; ő volt a Lippai-iskola gazdasági igazgatója, majd az állami gazdaság üzemgazdasági osztályvezetőjeként ment nyugdíjba. Későn ment férjhez, mert mint mondta, válogatós volt, megvárta az igazit. Idős korára hozzátartozók nélkül maradt a városban, de nem egyedül. Igazságos, becsületes és bájos személyiségét mindenütt szerették. És sokan fogjuk sokáig emlegetni Anci nénit, a tiszteletbeli, igazi képviselőt...