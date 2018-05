Elfogytak a napijegyek az Iron Maiden VOLT-os koncertjére

Június 28-án, az idei Telekom VOLT Fesztivál csütörtöki napján lép fel Sopronban a Iron Maiden. A fesztivál szervezői hétfőn jelentették be, hogy erre a napra már nem lehet napijegyet kapni.Hozzátették, az 5-, 4- és 3 napos bérletek érvényesek erre a napra is. A kedvezményes jegyek június 12-ig vásárolhatóak meg.Aki mindenképpen szeretne idén a VOLT-on fesztiválozni, érdemes mihamarabb beszerezni a jegyét, mert a többi koncertre is komoly az érdeklődés.Az idei fesztiválon fellép többek között a Depeche, az említett Iron Maiden, az Avenged Sevenfold, a Limp Bizkit, a Hurts, Steve Aoki, a Hollywood Undead, Redfoo, a Clean Bandit, a Skillet, a The Kills, Alan Walker, Rudimental (dj set) és olyan magyar előadók, mint Ákos, a Tankcsapda, a Quimby, a Halott Pénz, a Wellhello vagy Majka & Curtis.