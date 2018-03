Életveszélyes a Fertő tó jege

Bár az utóbbi napokban nagyon zordra fordult az időjárás, a Fertő-tó jege így is csupán 3-5 centiméteresre tudott hízni, sőt, a középső területeken még vékony hártya sem alakult ki.A jégre merészkedni így életveszélyes, ugyanis az könnyen beszakadhat, az alatta lévő víz pedig alig 2-3 fokos -- A hatóságok, illetve mi is folyamatosan járunk itt lent, hogy ne történhessen tragédia - mondta a portálnak Gáncs Gábor, a Fertő Tavi Speciális kutató és Mentő Vízipolgárőr Egyesület elnöke.- A jégre rámenni életveszélyes, az alatta lévő víz – 3 fokos is lehet, így a kilábalásból körülbelül 3-5 perce van annak, aki beleesik – Ecsetelte a vízipolgárőr, aki halkan hozzáfűzte: ezután a menekülésre egy átlagembernek már nincs lehetősége…- Az időjárásjelentések szerint felmelegedés lesz, illetve jön a március, tehát lassacskán beköszönt a tavasz, ezért én úgy vélem, hogy rövidesen megszűnik a jegesedés a tó területén - mondta Gáncs Gábor.Az elkövetkezendő napokban tehát még veszélyesebb lesz a Fertő-tó tükrére menni. Ha valaki mégis a jégre merészkedik, és az megreped alatta, a legfontosabb, hogy feküdjön le, és ne mozduljon.