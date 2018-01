Életfogytiglan elől szökött meg a rab Sopronkőhidán - Így néz ki most a férfi - fotók a kereséséről

Sajtóinformációk szerint a szökött rab egy idős asszony agyonverése miatt ült. Többszörös visszaeső, aki életfogytiglani fegyházbüntetését töltötte Sopronkőhidán.A fegyház előtt tájékoztatta a sajtót a szökött rab után indított hajtóvadászatról és akörülményekről Orosz Zoltán, a BVOP szóvivője. Sok újdonságot nem tudott mondani: a rendőrök és a büntetés-végrehajtás emberei hatalmas erőkkel keresik az erőszakos bűncselekmények miatt szabadságvesztését töltő Jakab Istvánt.Aki - ez viszont kiderült - már egyáltalán nem úgy néz ki, mint a korábban kiadott fotókon. Jó pár kilót felszedett, 90-95 kilót is nyomhat. Eltűnésekor barna nadrágot és a szürke rabfelsőt viselt. Haját rövidre vágta és szakállat is növesztett.Az esettel kapcsolatban a belső vizsgálat egyébként a személyi állomány több tagjának a felelősségét is megállapította. Az országos parancsnokság a börtön területén működő gazdasági társaság biztonsági vezetőjét, valamint három munkáltatási felügyelőt, illetve egy biztonsági felügyelőt beosztásukból azonnali hatállyal felfüggesztettek.tájékoztatott a rendőrség. A fogoly eltűnésekor szürke felsőt és barna nadrágot viselt.

Közben videót is kaptunk arról, mekkora a dugó a 85-ösön, ahol ellenőrzik az autósokat:Olvasónk jelentette,Farád előtt, az M85-ös felhajtónál ellenőriznek a rendőrök., bár ebben az ügyben még nem mondott felette jogerősen ítéletet a bíróság. Most más bűncselekmény miatt töltötte szabadságvesztését Sopronkőhidán. Még mindig nagy erőkkel keresik a rendőrök és a büntetés-végrehajtás munkatársai.Ausztria felé, a Bécsi úti határátkelőnél egy sávban megy a forgalom, a rendőrség figyel. Ott is a szökött rabot keresik.Úgy tűnik, a keresők a fegyház környékére koncentrálnak és a városban is keresik a szökött rabot.Információink szerint a rab nem külső munkáról szökött meg, hanem a fegyházhoz tartozó valamelyik munkahelyről. Sopronkőhidán ugyanis a fogvatartottak jó része dolgozik; itt varrják a rabruhákat, van lakatosműhely, faipari műhely is.- A Sopron környéki főutakon az ellenőrzések miatt nagy a torlódás, a határon is dugóra készüljenek.Munkavégzés közben szökött meg a fogvatartott a Sopronkőhidai Fegyház és Börtönből pénteken - közölte Orosz Zoltán, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának szóvivője.A börtön foglalkoztatási programjában részt vevő férfi a déli órákban megszökött a munkavégzés helyszínéről. A büntetés-végrehajtási intézet és a rendőrség azonnal megkezdte a 36 éves férfi felkutatását, amely jelenleg is nagy erőkkel tart. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága az esettel kapcsolatban belső vizsgálatot indított - tette hozzá a szóvivő.- Nagy erőkkel keresi a büntetés-végrehajtás mellett a rendőrség is a Sopronkőhidáról elszökött rabot.Úgy tudjuk, a keresett férfi most rövid hajú, aki látja, azonnal hívja a rendőrséget- A Sopronkőhidai Fegyház és börtönből a péntek déli órákban megszökött Jakab István fogvatartott.A férfi 36 éves, 165 magas, vékony testalkatú.

A fogvatartottat információink szerint a soproni Szent Mihály temető környékén látták.

Amennyiben felismeri a férfit a környezetében, ne próbálja meg feltartóztatni, értesítse a rendőrséget a 107-es vagy a 112-es telefonszámokon.

