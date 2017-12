Élet a tragédia után

Udvari-Márkus Edit a most nyolc hónapos Álmossal.

– Nehéz egyedül. A lelki teher nagy, mellette az anyagi gondok is szomorúvá teszik hétköznapjainkat – törli le arcáról könnycseppjeit Udvari-Márkus Edit, a két gyermekkel egyedül maradt édesanya, akit olvasói ajánlásra kerestünk fel a Jóakarat hídja százötvenezer forintjával. Őszintén és keserűen vallott pénzügyi problémáiról.Ha nem lennének a szüleim és az ugyancsak segítőkész anyósomék, már rég utcára kerültünk volna.Udvari-Márkus Edit

Ha támogatást adna vagy kérne



A Lapcom Média Alapítvány várja a jóakarat forintjait. Adományaikat átutalással, a 12096705-01312657-00100008-as számlaszámon, illetve az ügyfélszolgálati irodáinkban kihelyezett sárga postai csekkeken is eljuttathatják hozzánk. Az alapítvány segítségét kérő olvasók jelentkezését a Kisalföld szerkesztőség, 9021 Győr, Újlak utca 4/A postacímre vagy az alapitvany@kisalfold.hu e-mail-címre várjuk. A Lapcom Média Alapítvány várja a jóakarat forintjait. Adományaikat átutalással, a 12096705-01312657-00100008-as számlaszámon, illetve az ügyfélszolgálati irodáinkban kihelyezett sárga postai csekkeken is eljuttathatják hozzánk. Az alapítvány segítségét kérő olvasók jelentkezését a Kisalföld szerkesztőség, 9021 Győr, Újlak utca 4/A postacímre vagy aze-mail-címre várjuk.

– A gyed, az özvegyi nyugdíj és a két kisgyermek után járó árvasági ellátás legnagyobb része törlesztésekre megy el. Férjemnek Veszprém megyében volt egy háza, amire akkor vett fel hitelt, amikor még nem ismertük egymást. Most ez is rám hárul, s hiába akarok túladni rajta, ez nem egyszerű. A soproni házon, amelyben élünk, szintén többmilliós hitel van, ráadásul a férjem által korábban felvett hitelt is teljesítenem kell. Ehhez hozzájön a lakásrezsi, ami havi szinten a téli hónapokban a fűtés miatt hetven-nyolcvanezer forint. Ha nem lennének a szüleim és az ugyancsak segítőkész anyósomék, már rég utcára kerültünk volna. Köszönjük a Kisalföldnek az olvasói felajánlásokból származó Jóakarat hídja támogatását, minden összeg jól jön. A pénz egy részét a gáz-fűtésre, a többit meg a gyerekek karácsonyára költjük...