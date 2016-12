Élelmiszerre és gyógyszerre költik a támogatást

Szántóné Mónika bízik benne, hogy gyermekeivel együtt tölthetik a karácsonyt.

– Egyedüli keresőként nehéz a lakhatást és a mindennapi megélhetést megoldanom – mondja könnyeivel küzdve Mónika, akinek férje tartósan beteg, intézetben gondozzák, sajnos már a családtagjai közül sem ismer meg senkit. – Hét éve küzdök a sorsunkkal, egyik napról a másikra szakadt ránk a baj. Mindent megtettünk, amit csak lehetett, de végül elveszítettük a lakásunkat, albérletbe kényszerültünk. Hogy mekkora kiadás ez minden hónapban, gondolom, mondani sem kell. Négy éve kérvényeztük, hogy kaphassunk önkormányzati bérlakást, de sajnos azóta sem sikerült. Takarítóként dolgozom és alkalmi munkákat vállalok, de így is nehezen tudunk kijönni. Mivel a munkám egész napi távolléttel jár, a kisfiamat egy bentlakásos intézetben gondozzák, nagyon szeretném az ünnepekre hazahozni. Ráadásul október óta különböző egészségügyi problémák miatt kivizsgálásokra járunk vele, lisztérzékenység merült fel nála.

Mondják, hogy a baj nem jár egyedül. Így van ez Szántóéknál is. December 13-án Győrbe kellett volna vinni egy vizsgálatra Danit, de sajnos az édesanya is lebetegedett, tüdőgyulladásából a mai napig lábadozik. Januárban tudnák pótolni az elmaradt vizsgálatot, ami egy önköltséges, fájdalommentes eljárás, az ára húszezer forint. Ez a vizsgálat a kezelőorvos szerint is fontos lenne a Down-szindrómás fiú számára.Dzsenifer gimnáziumba jár, de már ilyen fiatalon is kiveszi részét a mindennapi megélhetés terheiből. Szabadidejében árufeltöltőként dolgozik, hogy keresetével segítsen édesanyjának.A Jóakarat hídja támogatását élelmiszerekre és gyógyszerekre fordítja a család. – Nagyon szeretném, ha az ünnepeket a kisfiammal és a kislányommal együtt tölthetnénk – mondja ebben a reményvesztett helyzetben is a szeretet és a karácsony gyógyító erejébe kapaszkodva az édesanya.