Eldőlt, hogy ki lett 2018 Ifjú Kócsagőre - fotók

Az Ifjú Kócsagőr Programról

Az Ifjú Kócsagőr Programot az Y-TriÁsz mozgalom, azaz a 30Y zenekar, a Fürge Diák Iskolaszövetkezet és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság álmodta meg 2013-ban. A kezdeményezéshez később csatlakozott az Agrármisztérium, valamennyi hazai nemzeti park igazgatóság és a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság (FÖRI), a Hortobágyi Nonprofit Kft. valamint a Kiskunsági Nemzeti Park Alapítvány.

Az Ifjú Kócsagőr Program célja, hogy felkeltse a fiatalok érdeklődését az értékteremtő programok iránt, betekintést nyújtson a természetvédelembe, valamint bemutassa és népszerűsítse a gyakorlati terepi természetvédelmi tevékenységeket. – Pozitív élmény volt látni a fiatalok lelkesedését és néhol a profikat is megszégyenítő felkészültségét – mondta házigazdaként Váczi Miklós, a Fertő-Hanság Nemzeti Park őrszolgálat-vezetője a pénteki ünnepélyes díjátadón.Az országosan meghirdetett programra 39 diák jutott be. Minden versenyzőt egy-egy természetvédelmi őr segített. A mentoruk mellett eltöltött kéthetes szakmai gyakorlaton betekintést kaptak a Természetvédelmi Őrszolgálat munkájába, megismerték az adott nemzeti park természeti kincseit. Ezt követően területi döntők során dőlt el, hogy kik lesznek azok, akik az országos döntőben mérkőzhetnek a Tutajos és a Matula díjért. Előbbit a legjobb versenyző kapta, utóbbit pedig a felkészítő mentora.– Az Ifjú Kócsagőrök valamennyien felkészültek voltak, ami nagy öröm számunkra, de a legnagyobb nyertesei ennek a három napnak mégis csak a bíbicek, a gulipánok és a gólyatöcsök – mondta Aradi Csaba, Hortobágyi Nemzeti Park nyugalmazott igazgatója, a zsűri elnöke. A háromnapos versenyen a tíz hazai nemzeti park igazgatóság, valamint a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság egy-egy kócsagőr-jelöltje mérte össze tudását. A versenyzők egy előadás keretében beszámoltak a mentoraikkal töltött szakmai gyakorlat tapasztalatairól és érdekes terepi feladatokat is meg kellett oldaniuk. Olyanokat, amelyek a természetvédelmi őrök mindennapi munkájában is előfordulnak. – A nyertes jelölt végül határozottságával és a feladatok pontos végrehajtásával győzte meg rátermettségéről a zsűrit – tette hozzá az elnök. A Tutajos díjat idén Horváth Enikő, a Matula díjat pedig mentora, Bartha István érdemelte ki, akik a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóságát képviselték. Mint elmondták, az ő területükön leginkább az illegális hulladéklerakás, tiltott behajtások, szabadon engedett kutyák és illegális növénygyűjtések miatt kell intézkedniük.Az eseményen részt vett dr. Rácz András, az Agrárminisztérium környezetvédelemért felelős államtitkára, aki hangsúlyozta, a természetvédelem olyan terület, ahol az állam erőfeszítése rendkívül fontos, de önmagában kevés. A természetvédelmi feladatokat helyben lehet megoldani, amely az önkormányzati, a polgári és a nemzeti parki természetvédelmi őrök nélkül nem lenne lehetséges.