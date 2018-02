Együttműködik Burgenland és az Esterházy Alapítványok

Szerdán az Esterházy Alapítványok és Burgenland Tartomány megegyezett, hogy a nyitott témákat és kérdéseket egy elvi megállapodás alapján rendezik. „Burgenland az elmúlt években fejlődésnek indult ahogy az Eserházy Vállalatcsoport számos területe is – főleg kulturális és turisztikai kínálatban nagyon sikeresek. Úgy véljük, hogy egy megfelelő együttműködés mindkét fél számára win-win helyzetet jelent.“ – vélekedett Hans Niessl tartományi kormányzó.



A legfontosabb eredményként megegyeztek az Esterházy-kastélyon esett károkozással kapcsolatos eljárás szüneteltetéséről. Az eljárás során Esterházy 11 Millió eurós kártérítésre perelte Burgenland Tartományt. A Legfelsőbb Bíróság 2017-ben újratárgyalásra a Kismartoni Körzeti Bíróságra irányította az ügyet. Most záros határidőn belül peren kívüli megegyezésre kerül sor a többmillió eurós eljárási költségek elkerülésének céljából. „A mai megállapodás mérföldkövet jelent az Esterházy és a tartomány között. Most új szellemben tudjuk megcélozni a sokrétű kulturális és turisztikai együttműködést. Nagy öröm a közös törekvés a kártérítési eljárással kapcsolatot peren kívüli megegyezés is.“, így Dr. Ottrubay István, az Esterházy Alapítványok igazgatótanácsának elnöke.



Az elvi megállapodásban lefektették, hogy közös munkacsoportokat hoznak létre amelyben a jövőbeni turisztikai és kulturális projektek kerülnek meghatározásra. „Az elvi megállapodással a jövőbe szeretnénk tekinteni és közös úton járni. Fontos lépéseket tettünk, amelyeket a következő hetekben részletesen kidolgozunk“ mondta Mag. Hans Peter Doskozil tartományi tanácsos. Burgenland más nagy rendezvényszervezőivel karöltve a fertő-táji fesztiválrégiót erősíteni kell. Első konkrét eredményként a Szentmargitbányai Kőfejtő operaelőadásával kapcsolatos szoros együttműködésről született megegyezés. Burgenland Tartomány elkötelezi magát, hogy támogatja a kőfejtőben az operaelőadást ami a régió megnövekedett kulturális identitásának részét képezi és kihasználja a két legnagyobb rendezvényhelyszín, a kőfejtő és Mörbisch szinergiáját. Így 2019-től ismét lesz opera a Szentmargitbányai Kőfejtőben.



Burgenland Tartomány és Esterházy törekednek a fertő-táji fesztiválrégió turisztikai és kulturális tevékenységének területén történő széleskörű együttműködésre. A jövőben a tartományi programok, különösen a Seefestspiele Mörbisch (Mörbischi Operettjátékok) és az Esterházy rendezvények, úgymint a Szentmargitbányai Kőfejtő operaelőadásai és a HERBSTGOLD-Fesztivál Kismartonban közösen egyeztetik tevékenységeiket. Ez az együttműködés munkacsoportok feladata lesz. Mag. Alexander Petschnig, a tartomány turisztikai és gazdasági tanácsosa: „A peren kívüli megegyezés sok konstruktív tárgyalásnak az eredménye amely egyben egy intenzív, sikeres együtműködésnek az alapát képezi.“



A folyamatban lévő schützeni elkerülő úttal kapcsolatos vízjogi panaszeljárással kapcsolatosan Esterházy beleegyezett a peren kívüli megegyezésbe. Ezzel véget érnek a Schützent elkerülő B50/gyorsforgalmi úttal kapcsolatos hosszadalmas eljárások.



Több összetett témával kapcsolatosan konkrét ütemtervről és további lépésekről is megegyezés született. Minkét fél lefekteti a szerződésben, hogy a megvalósítás célratörő és a kérdéses dolgokat kölcsönös bizalommal tisztázzák. DI Matthias Grün, az Esterhazy Betriebe igazgatója: „Minden érintett számára sikert jelent a mai megállapodás, hisz ezután együtt tekinthetünk előre. A tárgyalás kitűnően zajlott, biztosak lehetünk benne, hogy a jövőben is jó megoldásokat találunk Burgenland számára.“



Az elvi megállapodásban Esterházy Burgenland Tartomány részére ígéretet tett a 2021 évi „100 éves Burgenland“ jubileumi ünnepség megszervezésének széles körű támogatásáról különösen a kismartoni Esterházy-kastélyban tartandó ünnepségek tekintetében.