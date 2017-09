Egymilliárdból elkészült az új Porpáczy-iskola Fertődön - fotók

2013 óta húzódott az iskola ügye

A Porpáczy-iskola korábban az Esterházy-kastélyban működött. A műemlékegyüttes rehabilitációja miatt 2013-ban kellett kiköltözniük. A 2013. júniusi, fertődi kihelyezett kormányülésen kaptak ígéretet arra, hogy új iskola épülhet számukra. Államtitkári nyilatkozat szólt arról 2014-ben, hogy a 2015/16-os tanévet már az új épületben kezdhetik a diákok, végül ez most valósult meg. A Porpáczy-iskola korábban az Esterházy-kastélyban működött.A 2013. júniusi, fertődi kihelyezett kormányülésen kaptak ígéretet arra, hogy új iskola épülhet számukra. Államtitkári nyilatkozat szólt arról 2014-ben, hogy a 2015/16-os tanévet már az új épületben kezdhetik a diákok, végül ez most valósult meg.

- A kormány kiemelt beruházásaként megépült az intézmény új, korszerű iskolatömbje. Az egymilliárd forintos létesítmény hazai költségvetésből valósult meg – mondta a mai iskolaavatón Cseresnyés Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára.​A politikus kifejtette: a kormány célja a szakképzés színvonalának emelése, ezzel együtt a képzési helyszínek folyamatos modernizálása, hogy az ott tanulók munkaerőpiaci vagy továbbtanulási esélyei növekedjenek.Firtl Mátyás, Sopron és környéke országgyűlési képviselője köszöntőjében úgy fogalmazott: „egy újonnan épített iskola több mint egy impozáns épület; ez a térség jövőjét is befolyásoló, meghatározó tényező".A Porpáczy-szakképző a Soproni Szakképzési Centrum tagintézményeként működik. A szakgimnáziumi magyar-osztrák pénzügyi-számviteli ügyintéző, illetve turisztikai szervező, értékesítő képzések mellett a palettán felnőttoktatás is szerepel. A centrum főigazgatója, Králik Tibor kiemelte, a Porpáczy-szakképző állandó megújulása mindig is a térség fejlődését szolgálta.A háromszázhúsz diákot oktató intézmény igazgatója, Wellner Andrea a tanévnyitón hangsúlyozta: az iskola életében az idei évnyitó az otthonra találás ünnepe is.