Egykori határőrparancsnok és '56-os egyetemista kapta a Pro Urbe díjat Sopronban

Bujdosó Alpár

Bujdosó Alpárt és Várnai Lászlót, az ’56-os soproni események jelentős személyiségeit részesítették – megosztott – Pro Urbe Sopron díjban a hűség napi ünnepségen.A Nagy Imre-kormány New Yorkba küldött delegációjának tagjává választották.– 1956-ban azért küzdöttünk, hogy elmenjenek az oroszok és megszűnjék az egypártrendszer – nyilatkozta a Kisalföldnek Bujdosó Alpár, aki a forradalom idején soproni egyetemistaként szervezte és irányította a forradalmi bizottságot. Kiemelkedő szerepe volt abban, hogy Sopronban vér nélkül győzött a forradalom. Akkor, november 4-én a Nagy Imre-kormány New Yorkba küldött delegációjának a tagjává választották. A magyar forradalom igazságának a későbbiekben is egyik legaktívabb szószólója volt. Végül Bécsben telepedett le. – Amikor 1956-ban Bécsbe emigráltunk, olyan volt az életszínvonal, mint Magyarországon húsz évvel ezelőtt. Aztán elkezdtek dolgozni és irigylésre méltó állapotokat teremtettek. Magyarországon is ez kellene, hatékony munkakultúra, hogy a nyomukban járhassunk – tette hozzá.

Várnai László nyugalmazott határőrszázados az ’56-os forradalom idején főhadnagyként a soproni forgalom-ellenőrzési pont parancsnokaként teljesített szolgálatot. A Forradalmi Katonai Tanácsban a határőrséget képviselte mint vezetőségi tag. Nagy szerepet játszott a határőrség, a rendőrség és a diákság együttműködésének megteremtésében. Biztosította, hogy az alá rendelt határátkelőkön zavartalanul érkezhessenek a forradalmi Magyarországra szánt vöröskeresztes szállítmányok. Mint önkéntes parlamenter, november 4-én felkérte a megszálló szovjet katonai alakulatok parancsnokát, kíméljék meg Sopront a felesleges vérontástól, pusztítástól. A közellátás szervezési munkáiban is kiemelkedett. ’56-os tevékenységéért a „Hűség a hazához" érdemkereszttel, valamint a köztársasági elnöktől ’56-os emlékéremmel tüntették ki.Biztosította, hogy zavartalanul érkezhessenek a vöröskeresztes szállítmányok.– A forradalom leverését követően szerepvállalásomért a Győri Katonai Bíróság két hónap börtönre ítélt. Nézze, azok az emberek, akik bennünket a forradalom bukása utáni időkben megrugdaltak, bezártak, megvertek, nagyobb nyugdíjban részesülnek, mint mi. Akkor most miről is beszélünk? Bennünket neveztek a „piszkos ellenforradalmároknak", pedig megakadályoztuk a vérontást. Bécsből akkor négyszer jöttek értem, hogy Ausztriába emigráljak, de én mindig a hazámat választottam. Lehet, ma már másképp döntenék.