Egy tuti jó és ingyenes dolog az osztrákoknál - Ingyenes korrepetálás a diákoknak Bécsben

Fotó: Copyright: August Lechner

Bécsben a város által finanszírozott, ingyenes korrepetáláson vehetnek részt az általános és középiskolás tanulók, valamint kihelyezett oktatóállomásokon kérhetnek segítséget, ha nehézségeik adódtak az otthoni tanulás közben. A „Támogatás 2.0“ felzárkóztató programot, melyet mintegy 28.000 osztrák diák vesz igénybe, minden félévben meghirdetik.2014 őszén indult az úgynevezett „Támogatás 2.0“ felzárkóztató program Bécsben, melynek keretein belül heti egy alkalommal ingyenes korrepetáláson vehetnek részt az osztrák általános és középiskolás tanulók. A Bécsi Felnőttképzési Központ (VHS) minden tanítási félévben 1.200 különböző felzárkóztató órát hirdet meg, melyre átlagosan 28.000 10-14 év közötti diák jelentkezik. A tanulók a német nyelvi kompetenciák fejlesztése mellett angol nyelvből és matematikából is kérhetnek segítséget a szakképzett oktatóktól. A kétórás csoportos foglalkozásokon a diákok azt is elsajátíthatják, hogyan tudnak hatékonyan tanulni, valamint bepótolhatják az elmulasztott órák tananyagait is. „A program célja, hogy az osztrák diákok, szüleik anyagi hátterétől függetlenül egyenlő tanulási eséllyel induljanak“ – nyilatkozta Daniela Ecker-Stepp, a Bécsi Felnőttképzési Központ részlegvezetője.

Az osztrák diákok a délutáni foglalkozásokon túl a Bécsi Felnőttképzési Központ jóvoltából kihelyezett oktatóállomásokat is felkereshetnek iskola után, ahol a tanulással kapcsolatos kérdéseiket tehetik fel a tanároknak. Ezek Bécs városának több pontján is megtalálhatók, tanév közben hétfőtől csütörtökig 14.30 és 17.30 között tartanak nyitva.