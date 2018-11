Egy lábasnyi szeretet Sopronban

Szent Márton ünnepén (aki a felebaráti szeretet megtestesítője) a szórakoztató családi programok mellett a másokért való felelősségvállalásra is lehetőség nyílt. Piros lábasokban gyűjtöttek tartós élelmiszer felajánlásokat rászoruló, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket nevelő soproni családok számára. November 11-én a Liszt Központ előtt a Szent Márton ház önkéntesei fogadták az adományokat: száraztésztát, olajat, konzerveket, de volt, aki nutellát és édességet hozott – a kisgyerekes családoknak nagyon jól jön minden finomság. A nap végére azután 11 ládányi ehető adomány gyűlt össze.Aki nem hozott magával élelmiszert, az is tudott jótékonykodni: a soproni középiskolák közül négyen csatlakoztak a Liszt Központ felhívásához: a diákönkormányzatok (DÖK) tagok odahaza DÖK-magos pogácsát sütöttek, és ezzel kínálták meg a jószándékú adakozókat. A Roth, a Handler, a Berzsenyi és a Szent Orsolya diákjai 64.170 forint adományt gyűjtöttek ezzel.A felajánlások a Szent Márton Ház segítségével jutottak el a rászorulókhoz: november 19-én hétfőn délután kb. 50 család számára adnak át csomagokat – az igények szerinti összeállításban. A pénzadományból 2 olyan rászoruló családnak vásárolták meg a téli tüzelőt, akik több gyermeket is nevelnek nehéz körülmények között. A tüzelő-adományt átadta Pataki András, a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója és a diákok képviseletében Gál Gergely (Roth Gyula Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium) DÖK elnöke.